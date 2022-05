Cuando una mujer quiere tener un hijo, tiene dudas sobre si se ha quedado embaraza. Para esto te mostramos cómo interpretar un test de embarazo, pues es algo realmente sencillo. Aunque la mayoría de los de orina tienen una alta fidelidad, también pueden fallar, por lo que para saberlo seguro es mejor que vayas al médico que hará una prueba más fiable.

De todas formas, y como hemos señalado, cada vez son más sofisticados, incluso hay test para saber qué días se está ovulando y cuándo una es más fértil.

Cómo interpretar un test de embarazo

Para empezar, es importante decir que suele aparecer una o dos líneas. La primera es la línea de control, que siempre queda marcada, en el caso de que no salga, hay algo que no hemos hecho bien y por esto no es válido.

Hay otra línea, que es la del test y que puede salir o no. En algunos casos, se señala con una T. si esta aparece, señala que hay embarazo, si no, entonces una no está en cinta. Así que para determinar que una mujer está embarazada, el test debe llevar dos líneas.

¿Qué pasa si la línea T es débil?

Si vemos que está poco marcada, pero sale, igualmente indica embarazo. Ahor bien, como hemos señalado, lo normal es ir al médico para que haga una prueba mas fiable y así salir de dudas.

La importancia del test de orina

La ventaja es que se puede comprar fácilmente en la farmacia. Su fiabilidad se sitúa en un 76 y 98%, por tanto es alta y es complicado que pueda fallar. Se dice que si el resultado da positivo, entonces su fiabilidad es del 99%.

¿Cómo se realiza?

Primero se leen las instrucciones para realizar el test, si bien es realmente fácil. Quitamos la tapa y la tira que hay, luego lo debemos situar el capuchón en contacto con la orina, durante un tiempo de unos segundos mientras estamos orinando. Esperamos sobre 5 minutos y luego aparecerá el resultado.

Test de sangre

Hay otras pruebas para verificar que una está embarazada, como el test de sangre, que se realiza en un laboratorio. Así se despejan todas las dudas. De todas formas, si una tiene determinados síntomas, como los pechos hinchados, la regla no baja, o bien ha habido una mancha marrón que sale de la vagina, y la barriga empieza a doler, si el test de orina da positivo, la seguridad de que hay embarazo es máxima. Si bien hay mujeres que no tienen ningún síntoma y entonces dudan más.