Las trenzas africanas son una de las opciones clásicas de look entre los jóvenes, sobre todo cuando disfrutan del verano y el tiempo libre y desean acompañar las altas temperaturas haciéndose un corte de pelo, o más bien un estilo, que de alguna manera homenajea a esa rica cultura. Cómo hacer trenzas africanas.

Una de las ventajas principales de las trenzas africanas es que, además de ser un look llamativo para cualquiera que las vea, también aportan mucha comodidad, pues el pelo queda firme, evitando que caiga sobre el rostro, que se enganche en la vestimenta, o que se caiga demasiado.

Además de eso, podemos hacer trenzas africanas en casa sin mayores dificultades. Pero mejor que lo intentes cuando estés desocupado o desocupada, porque que queden bien requiere de bastante paciencia y un poco de tiempo, así que es mejor no apresurarse por acabar.

Este tipo de trenzas son individuales y se realizan pegadas al cuero cabelludo, muy pequeñas y repartidas por toda la cabeza para no dejar ningún pelo suelto. Es ideal para melenas con el cabello fuerte, en caso contrario te las puedes hacer igualmente pero no te las dejes muchos días para no debilitarlo.

Cómo hacer trenzas africanas

El fundamental primer paso para hacer trenzas africanas caseras es dividir el cabello entre aquellas partes que quieres trenzar y las que quedarán sueltas, sujetando las últimas con una coleta o pinza, para asegurarte de que no vayan a quedar dentro de las trenzas durante el procedimiento.

Hecha esta división, separa los mechones que formarán las trenzas, y comienza a realizar el trenzado cuidando de iniciar con dos o tres mechones, añadiendo pelo a medida que vas avanzando. Recomendamos hacerlo de este modo para que salgan desde el cuero cabelludo y parezcan africanas, y no trenzas comunes.

Cuando hayas finalizado cada una de las trenzas, tienes que atarlas con una pequeña goma, como las que se usan para pulseras. Un buen consejo es buscarlas de colores que sientas que van bien con la persona, no importa si optas por negros sobrios o una curiosa combinación de tonos.

Continúa formando todas las trenzas que puedas, viendo que sean de un tamaño más bien parecido, respetando la misma distancia entre cada una de ellas, e incluyendo todos los pelos separados.

Resumiendo

Coge un mechón pequeño de cabello y divídelo en tres partes iguales.

Haz la primera vuelta empezando por el mechón de la izquierda, desde arriba hasta la punta del mechón. Enlaza el de la izquierda, después el central y luego el de la derecha.

Cuando has terminado con la primera, sigue hasta completar toda la cabeza. Ve siempre haciendo las de los lados para que sirvan de referencia y vayan todas lo más iguales posible.

Lo ideal es hacer las trenzas africanas en todo el cabello, pero si quieres puedes hacerlas únicamente en una parte de la cabeza y no en todo. Puede quedar muy bien para la parte superior y después hacerte un moño o una coleta con el resto, es muy original.

Si quieres hacerte estas trenzas pero tu pelo es demasiado corto, unas extensiones pueden ayudarte a conseguir los resultados que buscas.

No es recomendable llevar las trenzas africanas más de 3-4 semanas. Pasado ese tiempo, suelta la melena y llévalo suelto al menos un par de semanas para que respire antes de volver a hacértelas, si las quieres nuevamente.

¿Cómo cuidar las trenzas africanas?

Ya concluida la tarea, no hay cuidados específicos para este peinado, aunque te sugerimos que por unos días no les eches champú directamente, sino que las limpies con nada más que agua tibia. Echarte agua fría no es mala idea tampoco si sientes que tiran un poco para aliviar la zona irritada.

Al cabo de una semana ya puedes aplicar un poco de champú, pero sin frotar ni en gran cantidad, y siempre debes acompañar con abundante agua tibia para mantenerlas limpias sin deshacerlas.

Por último, cuando las sueltes verás que se cae bastante pelo, pero eso no se debe a que las trenzas hayan dañado tu cabello, sino a que el pelo que cae normalmente ha estado amarrado por ellas.

Cuando las sueltas, todo ese cabello cae de golpe, y puede dar un poco de impresión.