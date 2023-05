Cómo funciona la plataforma de citas POF o Plenty of Fish

Tinder es la plataforma de citas online más famosa del mundo, pero eso no quiere decir que sea el único servicio con ese objetivo. Son muchas las aplicaciones que puedes encontrar en este segmento, y hoy te enseñamos a saber cómo funciona POF o Plenty of Fish.

Como su nombre indica, se trata de una app en la que vas a poder «pescar» porque, a final de cuentas, está «lleno de peces». Ésta es la traducción literal de Plenty of Fish, ideal para aquellos que quieren hallar el amor de su vida o sólo pasar un buen rato. Como las demás, POF es gratis pero tienes que pagar para acceder a características que de lo contrario quedan bloqueadas.

¿Cómo funciona Plenty of Fish?

Con su amplia base de usuarios que se emparejan a través de algoritmos de Inteligencia Artificial, este sistema permite al usuario conectarse con otros solteros y solteras. Ellos mismos explican que es «la más agradable forma de ligar» y se desmarcan de Tinder afirmando que intentan «transmitir la misma magia que te caracteriza en la vida real» para que las citas no sean frías ni aburridas.

Creada en 2003, la plataforma se ha convertido lentamente en una de las más populares en su segmento. Se debe, en parte, a que su motor de búsqueda es más preciso que otros similares. Los match que se forman en POF son más exactos y las probabilidades de formar parejas son mayores. Y como la mayoría de sus clientes buscan relaciones serias, no son pocos los que dan con alguien.

En cuanto a las funciones de pago inaccesibles para los miembros gratuitos, hay dos que destacan sobre las demás. Principalmente, la capacidad de ver si la otra persona ha leído tus mensajes. Y, luego, poder enviar mensajes a «no amigos».

Primeros pasos en Plenty of Fish

Supongamos que acabas de hacerte miembro del servicio y que aún quieres evaluar si merece la pena pagar por una suscripción.

Registrado en POV con un nombre de usuario y contraseña, y ya disponible la cuenta, debes añadir información personal. Cuanto más detallista seas más posibilidades de que llames la atención.

Con todos los datos añadidos, podrás comenzar a analizar perfiles de hombres o mujeres según hayas indicado tus preferencias. Manifestando tu interés por otros perfiles, recibirás notificaciones cuando esa atracción sea mutua para seguir adelante. Entonces podrás enviarle mensajes a ese sujeto femenino o masculino para seguir con la conversación en Plenty of Fish o pasar a otra app.

Como siempre, es recomendable que no insistas si no te responden. Puede que no haya tanto interés del otro lado.