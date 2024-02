Cómo excusarse de haber llegado tarde al trabajo: aquí tienes más de 6 que funcionan

Muchas veces no somos capaces de ser puntuales. O nos hemos dormido o nos hemos entretenido en algo que hace que entonces todo sea haga una montaña. Aquí tienes más de 6 excusas que puedes poner para haber llegado tarde al trabajo.

Si decimos que nos hemos dormido, no resultará, seguro, y luego hay muchas otras cosas que van a sonar algo extrañas.

6 excusas que funcionan al haber llegado tarde al trabajo

Atrapado en un atasco con el coche

Si eres de los que cogen el coche a diario para ir al trabajo, entonces esta excusa puede funcionarte, pero no siempre, pues cada día es complicado que pase algo o haya atascos. Como consejo, lo ideal es enviar un mensaje cuanto antes para que no se vea que ha pasado el tiempo, si no que cuanto antes mejor así ya tu jefe o departamento estará avisado.

Cita con el médico y se me olvidó

Esta excusa puede resultar también mejor de lo que piensas. Se trata de decir que tenías cita o bien en el médico o en el dentista y se te pasó y por esto has llegado tarde al trabajo. Y no podías cambiar la cita porque era importante y la próxima no la daban hasta de aquí a un mes.

Mi hijo está enfermo

La excusa de los hijos puede funcionarte una o dos veces, pero no siempre porque los demás empezarán a sospechar o simplemente comentará que no puede ser que cada vez que haya un problema debas hacerte cargo tú. En todo caso, la idea es decir que tu hijo se encuentra mal y que es mejor ir al médico, entonces tienes toda la mañana para ti, y siempre puedes ir al trabajo sin prisa y con la calma.

Te encontrabas mal pero ya estás mejor

El tema de salud siempre funciona pero no hay que abusar de ello. Puede ser que te hayas encontrado algo mal, hayas pasado mala noche, te hayas dormido y por esto llegas tarde. La mejor excusa cuando llegues es que te encontrabas mal solo al levantarte pero te has tomado algo y se te ha ido pasando, y has ido al trabajo en seguida que te has encontrado algo bien.

Escape de agua

Hay muchas cosas relacionadas con los accidentes del hogar que también nos impiden que podamos llegar antes o a la hora a nuestro trabajo.

Una excusa es haber tenido un escape de agua, que prácticamente lleva desde la noche, pero no has podido avisar a alguien antes para que pudiera venir a mirar o a repararlo. Todo sabe que tales imprevistos suelen durar tiempo, hasta hay veces que una mañana entera.

He perdido el móvil

Algunos no lo entenderán pero otros sí. La excusa es que no has encontrado el móvil, has buscado en toda la casa, fuera, en la calle y ni rastro. Así que has vuelto al trabajo sin poder avisar algo más tarde. Son muchas las personas que pierden sus dispositivos a diario así que no estarás solo en esta excusa.

Las más comunes

Según recoge Cepyme, una encuesta realizada por CareerBuilder informa sobre las excusas más comunes que los empleados dan por llegar tarde al trabajo.

El tráfico, las horas de sueño y las condiciones meteorológicas son las tres excusas más importantes para llegar tarde al trabajo:

Tráfico: 51%

Quedarse dormido/a: 31%

Mal tiempo: 28%

Demasiado cansado para levantarse: 23%

Olvidarse algo: 13%

Consejos para cuando pongas excusas