Cómo debemos guardar las prendas largas en el armario

Según el tamaño de nuestro armario, hay determinadas prendas, como vestidos, trajes chaquetas, monos y pantalones que no se pueden guardar bien. Es ropa algo complicada, que no puede estar doblada, si no se arruga. Ya puedes saber cómo guardar las prendas más largas en el armario y que se instaure el orden en tu casa.

Esta ropa suele ser complicada de guardar. Como nos la ponemos menos, acaba en el final del armario y al momento de necesitarla, no está en buenas condiciones.

Cómo guardar las prendas largas en el armario

Y como no queremos perder tiempo en planchar, hay otras cosas que podemos hacer para que siempre se encuentre en perfectas condiciones.

Vestidos

El espacio es el que hay y no podemos cambiarlo, coger ahora un armario alto y de grandes dimensiones es complicado y no nos cabe.

Para poder dejar los vestidos más largos, debes meter su punta o final por la barra para colgar y luego elevar la zona de los hombros. Ahora toca ponerlos en la percha como si fuera una blusa. De esta manera no arrastra ni toca el suelo, que es uno de los principales problemas de este tipo de prendas tan largas.

Para los vestidos hay otra opción. Estiramos el vestido encima de la cama, doblamos los dos extremos laterales hacia el interior, introducimos la falda del vestido sobre la percha con barra y al final se cuelgan en los extremos de la propia percha.

Pantalones

Seguro que hay prendas que van con el traje chaqueta y que llegan hasta abajo. En este caso, hay que dejar las trabillas del pantalón en el gancho de la percha en la que está, luego pasamos la pierna del pantalón por encima de la barra. Y ya lo tenemos solucionado.

Chaquetas largas

También son un problema y además las guardamos durante meses y deben estar sin arrugas cuando hace más frío y las necesitamos. Para que ocupen el espacio que toca de la mejor forma, debemos poner papeles o bien telas en el extremo del abrigo y poner una percha de pinzas, luego debemos coger una percha normal en su parte superior. los ganchos de ambas perchas deben colgase entonces de la barra central del armario.

Consejos