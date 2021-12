Llega final de año y empieza uno nuevo. Y es en este tiempo cuando nos fijamos nuevos retos para 2022. Pero deben ser objetivos alcanzables, pues si te fijas estudiar dos idiomas a la perfección tal vez no lo cumplas. En ello, te enseñamos cómo crear una lista de propósitos realista y saludable para el año nuevo, pues ya has visto que la salud es lo más importante.

Para que sea lo más realista posible, lo más destacado es que no haya miles de cosas en la lista, es decir, que no sea interminable, porque fijo que no va a ser posible hacerlo todo.

La lista de propósitos realista y saludable para el año nuevo

A corto plazo

Pon en la lista aquellos propósitos que sabes que puedes cumplir a corto plazo. Ya vendrá luego el medio y largo plazo, pero así será más realista y llegarás a la meta de una forma más rápida. Es decir, son objetivos semanales o mensuales.

Lleva un control de lo que haces

No puedes hacer una planificación sin un seguimiento. Si decides hacer un menú saludable hay que seguir lo que comes, cuándo y por qué, de la misma forma que ver los resultados en tus avances en ejercicio físico.

Suma cinco minutos más de ejercicio al día

Si sueles hacer ejercicio, pero poco, entonces es que necesitas aumentarlo, pero no de golpe. Esto no es nada asumible, así empieza de forma progresiva, y añade unos cinco minutos más a cada día de ejercicio, esto puede durar una semana, y la siguiente vuelves a añadir otros minutos más.

Escribe tus propósitos

No se trata con hacer solo una lista, si no de tener una agenda donde vayas anotando estos propósitos más saludables de año nuevo.

Cambia el menú e introduce alimentos más saludables

No hace falta cambiarlo de arriba abajo pero sí de ir modificando e introduciendo aquellos alimentos que son más saludables y borrar de tu lista los que ya sueles comer y que sabes no te benefician en absoluto.

Un premio

Cada x tiempo según tu lista de objetivos a alcanzar, prémiate, y esto también lo puedes anotar en la lista de deseos saludables. Ello te permite motivarte para hacer aquellas acciones que están en la lista. Entre estos premios puede haber desde comer chocolate, a salir de compras, a pedir una pizza, etc.

Bebe más agua

Es realmente más sencillo de lo que crees, pues esta lista es fácil si introduces el concepto hidratación, ya que lo necesitas. Lo consigues de muchas maneras, bebiendo agua, con alimentos ricos en agua, etc.