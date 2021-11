El jamón es un alimento muy nuestro que está buenísimo y que es apreciado por medio mundo. Ahora bien, cuando lo compramos, luego desconocemos cómo conservar el jamón en casa. Sigue nuestros pasos para que pueda mantenerse bien y así poder comer este rico manjar durante tiempo.

Además es uno de los regalos estrella de cada Navidad y está presente en todas las mesas, por lo que ahora más que nunca es vital saber de qué manera tenerlo en casa.

Las maneras de conservar el jamón en casa

Dejarlo en el envase original si no queremos consumir todavía

Todo depende de si está empezado o no, porque entonces las cosas pueden cambiar. En el caso de que no esté empezado, lo ideal es abrirlo cuanto antes y comerlo. Pero si lo hemos comprado y todavía no queremos comerlo, por ejemplo porque estamos esperando a hacerlo en una fecha especial, entonces se aconseja dejarlo ahí en su envase original y guardar entonces en un lugar fresco y seco.

Envase al vacío

Por otra parte, cuando queremos conservarlo y no comerlo todavía, o bien hacerlo, poco a poco, otra manera es envasarlo al vacío. Tienes dos opciones: o cortarlo tú y entonces envasarlo al vacío, o bien llevarlo a una tienda donde lo suelen lonchear correctamente y entonces lo envasan ellos perfectamente.

Dejarlo en un lugar seco donde no dé el sol

Si lo que queremos es colgarlo en casa para ir comiendo cuando nos apetezca, algo cotidiano, entonces se recomienda colgar la pierna de jamón, en caso de que la pieza sea así y colgarlo en la cocina o mejor en un lugar interior, es decir, que esté alejado del sol. Muchas personas lo guardan en un sótano o garaje de la propia casa, pero no siempre es posible.

A temperatura ambiente

Una vez el jamón está abierto, podemos hacer lo anterior, pero también dejarlo guardado en un lugar seco para que conserve su gran sabor. Empresas especializadas en este tipo de productos aconsejan que esté guardado a una temperatura ambiente, de entre 20 y 23 grados, y se pueda colocar en un jamonero.

Esto te permite ir cortando cuando quieras y de una forma realmente cómoda.

¿Cuánto dura un jamón abierto?

Depende, porque, aunque no tienen fecha de caducidad, hay que consumirlo en un período máximo de un mes. Si no puede perder sabor y entonces es cuando se suele resecar.