El ajedrez es uno de los juegos más clásicos que existen, una propuesta interesantísima tanto en lo que respecta a la diversión como pensando en el desarrollo de las habilidades de quienes lo practican. Si quieres entretenerte con él, primero debes aprender a cómo colocar las piezas de ajedrez. Podría parecer un asunto menor, pero si lo haces mal, luego será más complicado.

El tablero de ajedrez es un cuadrado subdividido en 64 casillas iguales (8×8), alternativamente de color blanco y negro. Cuando dispongas de él encima de la mesa, fíjate siempre que el cuadrado de la derecha más cercano a ti sea de color blanco. Independientemente de qué piezas vayas a utilizar, el cuadrado más cercano a ti de la derecha debe ser de color blanco.

Cómo colocar las piezas de ajedrez

Lo primero que tienes que hacer es colocar el tablero correctamente, que es teniendo la casilla blanca a la derecha, según lo ves de frente. Ya empezando a colocar las piezas, todos los peones van en la segunda fila. En las esquinas tienes que poner las torres, una en cada esquina. Al lado de las torres, lógicamente por dentro, van los caballos. Las siguientes fichas que tienes que colocar son los alfiles, que siguiendo el orden van al lado de los caballos. Ahora ya solo quedan por colocar dos fichas, la reina y el rey. Por último, a la hora de empezar la partida, moverá primero siempre el jugador que tenga las piezas blancas.

La clave está en que, al dejarlo de tal modo, la dama se coloca en una casilla de su mismo color en una del color inverso. Colocando el tablero de forma errónea, quedarán al revés. En una partida amateur eso no es un problema, pero no llegarás nunca al nivel más alto si no empiezas por lo más simple que es colocar bien las piezas. Por eso revisa la posición en la que se halla el tablero.

Acto seguido, pon todos los peones en la segunda fila desde tu posición hacia el centro. Notarás que hay ocho, uno por cuadrado. Las demás piezas se ubican de manera que las torres van en los extremos, luego los caballos, luego los alfiles y luego los reyes. Cuando finalices, comprueba que la dama está sobre un cuadrado de su color y el rey sobre uno del color inverso. ¿Está bien?

Como puedes ver, es un procedimiento muy fácil y que supone el inicio de un juego de ajedrez con familia o amigos.