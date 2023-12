Cómo colgar tiras de luces en un patio sin árboles: de la manera más fácil

Si tienes un espacio abierto en casa donde poder disfrutar del aire libre, probablemente querrás aprovecharlo también de noche. Para eso necesitas una buena iluminación y eso no sería un problema si cuentas con algunos árboles donde colgar las luces. Lamentablemente, no siempre los patios son como deseamos; e iluminarlos puede tornarse algo difícil sin puntos de apoyo. Suponiendo que no dispongas de árboles, deberás aprender a cómo colgar tiras de luces en un patio sin árboles paso a paso.

En estos casos, hay dos soluciones posibles. Recurrir a una valla cercana, que rodee el lugar, o colgar las luces instalando postes. Cualquiera sea la alternativa por la que optes, hay una serie de materiales y pasos básicos que deberías conocer antes de empezar.

Materiales para colgar tiras de luces en un patio sin árboles

Materiales

Seguramente varios ya los tienes en casa, como cinta métrica, lápiz o cinta adhesiva, martillo o taladro y clavos o tornillos. Otros deberás comprarlos, sobre todo si no posees vallas en el patio. Hablamos de postes de madera y ganchos de copa o montaje.

Ocasionalmente te hará falta un cable de extensión para exteriores y, por supuesto, las luces que quieras colocar allí.

Paso a paso

Lo primero que tienes que hacer, ayudándote de la presencia de la valla, es entrelazar las tiras de luces a lo largo de su extensión.

Puede que debas instalar primero unos postes de apoyo. De ser así, ve calculando la distancia entre ellos y márcala con un lápiz.

Así, podrás trabajar encima de la valla sin estar pendiente de las luces. Al instalarlas, lo ideal es que las luces cuelguen un poco.

Un detalle no menor es que los postes de madera deben ser capaces de soportar el peso de las tiras de luces. Por otro lado, busca postes cuyo aspecto se adecúe a lo que estás buscando para tu jardín en términos estéticos.

Esta instalación se hace una sola vez, así que procura que te convenzan con su apariencia y resultado. Siempre que puedas adquiere postes iguales entre sí para darle uniformidad.

Antes de colocar las luces, tienes que poner los ganchos de montaje o ganchos de copa en los postes de madera, fijándolos cuidadosamente para evitar que se salgan. Atornilla o clava los postes de madera a la valla respetando un mismo nivel.

Como es lógico, además de hacerlo sobre los postes, puedes colgar las luces en las vallas con los ganchos de montaje o de copa. Evidentemente el resultado no será tan agradable a la vista pero tendrás tu patio iluminado sin gastar entonces, tanto tiempo ni dinero en ello.

¿Qué pasa si no hay árboles?

Esto hace la tarea más complicada, pero no imposible. Busca cualquier punto de apoyo que pueda facilitarte las cosas. Tienes que servirte de instalaciones resistentes como tejados, terrazas, barandillas, etc.

Comprueba que las tiras de luces sean largas, y logren alcanzar ambos puntos de apoyo elegidos. Si hay diferencia de altura entre los puntos de apoyo, esto va a influir en la distancia.

Marca los sitios donde colocarás los soportes. Si a lo largo de varios metros no hubiera puntos de apoyo, tendrás que instalar previamente unos pilares de madera o metálicos altos para que hagan las veces de valla. En los campos, donde no suele haber puntos de apoyo por decenas o cientos de metros, no te quedará más salida que armar un perímetro de pilares de metal o madera.

El resto del procedimiento no es muy distinto del que debemos seguir cuando hay vallas. Con los puntos de apoyo suficientes, toca instalar los montajes y después colgar las luces en ellos. Lejos del hogar, puede que el cable de extensión deba ser aún más largo.