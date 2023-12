Cómo acelerar canciones en PC y Mac: más fácil de lo que crees

Por distintas razones, puede que en algún momento te hayas preguntado si es posible reproducir temas musicales a más velocidad. La respuesta es que sí, e independientemente de tus motivos, en este artículo aprenderás cómo acelerar canciones en PC y Mac.

Tanto en sistemas operativos Windows como MacOS podemos lograr este efecto si contamos con los programas adecuados. Reproductores multimedia como VLC o QuickTime, por citar solo dos, son nuestros mejores aliados en estas situaciones. Adicionalmente, hay otras aplicaciones como Audacity que permiten acelerar los archivos pero ya de forma definitiva.

¿Cómo acelerar canciones con VLC?

VLC Player es uno de los softwares a modo de reproductores de contenidos multimedia con más descargas en todo el mundo. Puedes bajarlo e instalarlo desde su web oficial en cualquier navegador. Una vez que lo instales debes ejecutarlo, buscando inmediatamente el archivo al que quieras elevarle la velocidad. Haz click derecho sobre él para abrir el menú desplegable.

Recordando que en Mac debes hacer click y luego click en Archivo, en la esquina superior izquierda de la pantalla, básicamente lo importante es abrir la canción con VLC. Ve a la pestaña Reproducción. Se abrirá otro menú desplegable.

En esta sección está la función Velocidad de reproducción. Hay diversas opciones. Haz click en Más rápido. En un segundo, esto acelerará el ritmo de reproducción de la canción. Puede llegar a distorsionar la música, eso sí, pero habrás conseguido tu objetivo.

¿Cómo acelerar canciones con QuickTime?

En los equipos Mac de Apple, las cosas pueden ser un poco más sencillas con QuickTime. Abre el Finder y localiza el archivo.

Localizado el archivo, haz click derecho en la canción y, entre las opciones del menú, pulsa Control y en Abrir con selecciona Reproductor QuickTime. Al abrirse la canción en él, mantén presionadas las teclas Option o Alt y haz click en Avance rápido. Automáticamente la canción se reproducirá a una mayor velocidad. Es el icono de dos flechas a la derecha.

Puedes seguir acelerando más y más la reproducción hasta que estés satisfecho o sea imposible hacerlo más.

¿Cómo acelerar canciones con Audacity?

Finalmente, si no sólo quieres acelerar la reproducción del archivo sino también guardarlo en su versión más rápida, entonces tienes que instalar Audacity. Puedes bajarlo desde su web oficial, y tras un minuto estarás listo para acelerar las canciones con él.

Una vez con Audacity abierto, haz click en Abrir… en el menú desplegable Archivo. Se abrirá el Explorador o el Finder, según el S.O., y debes seleccionar la canción a acelerar. Se importará a la línea de reproducción de Audacity. Debes marcarla por completo, pulsando Ctrl+A (Windows) o presionando ⌘ Command+A (Mac). Haz click en Efecto, y después en Cambiar tiempo.

Una de las opciones que verás es la de Cambiar velocidad. Aumenta el tempo, arrastrando la barra derecha en Cambiar tempo. Cuando estés satisfecho cierra esa ventana, activa la casilla «Usar dilatación de alta calidad» en la parte inferior de la pantalla.

Posteriormente confirma todo con OK para guardar los cambios en el tempo de la canción. El archivo estará modificado.

Lo interesante de Audacity es que puedes guardar la canción acelerada como un nuevo archivo. Así no sobrescribirás una a la otra. Para hacerlo, haz click en Archivo y selecciona Exportar. Selecciona Exportar como MP3 y entra un nombre al nuevo archivo. Indica una locación donde guardarlo y no perderlo. Confirma con Guardar y OK y cierra Audacity si has finalizado con todo.

Ese archivo guardado esperará en el escritorio o en la carpeta donde lo hayas alojado, y podrás copiarlo, cortarlo, pegarlo, etc. Puedes reírte con tus amigos acelerando los temas que graban en casa, o acelerar una clase para estudiar sin perder tanto tiempo.