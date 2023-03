Cuando se trata de decorar, tenemos variedad de estilos arquitectónicos y no todos son fáciles de tener en nuestra casa. es el caso del estilo Memphis, algo imposible, porque se jacta de cierta complicación con muchas formas y colores. así debes aplicar el estilo Memphis en casa.

Aportan cantidad de sensaciones y movimientos, y una gran alegría y creatividad. Por esto a veces puede ser algo cargante y debemos tener claro qué hacer y qué no en este tipo de decoración.

Cómo aplicar el estilo memphis en casa

Es un estilo algo complicado de definir que surge de la creatividad de diversos artistas, entusiastas de la decoración y arquitectos.

El diseño está siempre presente en todas sus concepciones, y esto lo hace mucho más rico en formas y especialmente colores que aportan vida a los diversos espacios donde lo integramos.

Para definirlo, podemos decir que combina variedad de elementos como formas geométricas y sobre todo la introducción de variedad de colores que no pasan desapercibidos porque se busca romper con lo establecido anteriormente.

En casa, incorporar figuras geométricas

No es tan fácil pero este estilo se basa en ello, por lo que deberás establecer figuras geométricas en diversos rincones. En forma de muebles, de elementos, piezas decorativas, etc. aquí vale desde las redondas a los rectángulos y otros.

Mucho color

Como hemos señalado, es el color el protagonista de todo este universo creativo. Por esto no te cortes cuando esté presente en diversos lugares. Pero no debe ser sobrio si no en forma de ocres, amarillos, rojos, azules, porque queremos divertirnos y, en esto, el color es siempre ese toque diferente que señala el estilo.

De esta forma los puedes combinar como desees, pero intenta que todo tenga un hilo común si no la propuesta decorativa no se va a entender.

Variedad de materiales

Además podremos combinar variedad de materiales también distintos. En este caso, destaca desde la madera pasando por el mármol o bien el terciopelo, todo está permitido. Pero como decimos, con un sentido, si no nuestra casa está llena de cosas y colores , y será mucho peor que si la cosa está más vacía o bien optamos por un estilo algo más minimalista.

Si no te ves seguro, lo mejor es que consultes a un profesional, quien puede mostrarte sobre cómo combinar este estilo para que tu casa sea de revista. Luego verás que no es tan complicado. ¡A por ello!