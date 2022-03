Con WhatsApp pasa algo muy curioso, y es que si bien miles de millones de personas la utilizan diariamente en todo el mundo, un porcentaje muy grande de esos usuarios no conocen el verdadero potencial de esta app de mensajería instantánea en cuanto a sus características «ocultas». Te descubrimos algunos de los trucos de WhatsApp que debes saber.

Es decir, la mayoría de nosotros no suele aprovechar un 50% de su capacidad, y eso se debe a que no conocemos todos los trucos de WhatsApp que permiten sacarle el máximo partido, algunos de los cuales vamos a analizar a continuación. Así lo usas ya para tener una mejor experiencia con esta aplicación en tus dispositivos móviles, ya sea un iPhone o un Android.

Los trucos de WhatsApp que debes saber

Desactiva el doble check azul

El doble check azul está allí para informarle a quien ha enviado un mensaje, que la persona que lo ha recibido efectivamente lo ha leído. Pero, para algunos clientes, eso atenta contra su privacidad. Sus desarrolladores así lo entienden, y por eso podemos desactivar el doble check azul.

Ve a los Ajustes de WhatsApp, a Cuenta, a Privacidad y desactiva las Confirmaciones de lectura.

Bloquea con la huella

Bloquear tu cuenta de WhatsApp utilizando tu huella dactilar es un modo simple de ganar un poco de seguridad, de manera que nadie podrá acceder a tus chats a menos que tú mismo se lo permitas con tus dedos.

Ve a los Ajustes de WhatsApp, a Cuenta, a Privacidad y activa el Bloqueo con huella dactilar.

Establece quién puede añadirte a grupos

Que nos metan en un grupo en el que no conocemos a nadie y/o al que no hemos pedido ingresar puede resultar bastante molesto, sobre todo si somos vergonzosos y no queremos irnos luego. Afortunadamente, puedes evitar esa situación estableciendo quién puede añadirte a ellos.

Ve a los Ajustes de WhatsApp, a Cuenta, a Privacidad y en Quién puede añadirte a los grupos, determina una serie de contactos en los que confíes, deshabilitando a todos los demás. Eventualmente, puedes deshabilitar sólo a uno o dos personas para quedarte tranquilo.

Responde un mensaje específico

Tanto en los chats individuales como grupales, uno de los mejores trucos de la mensajería tiene que ver con poder responder un mensaje concreto, para que el otro sepa que le estás contestando a él.

En la conversación, pulsa sobre el mensaje a responder y desliza hacia la izquierda. Automáticamente, el mensaje quedará citado y podrás responder lo que quieras.