Una bonita dedicatoria de San Valentín puede marcar la diferencia para vivir un día de los enamorados realmente especial.

Se celebra mañana San Valentín así que todavía estás a tiempo de poder encontrar el regalo perfecto y como no, escribir en este o en una tarjeta la dedicatoria más romántica de todas. Veamos a continuación, una guía de pasos en la que aprenderás de manera fácil, Cómo escribir una dedicatoria por San Valentín.

Si deseas poder celebrar el día de los enamorados de manera que la otra persona lo recuerde para toda la vida, nada como abrir nuestro corazón y escribir la dedicatoria más bella de todas, pero si no sabes cómo hacerlo o cómo comenzar a escribir lo que sientes, sigue leyendo porque nosotros te ayudamos.

Pasos para escribir una dedicatoria por San Valentín en 2019

Lo primero de todo antes de escribir una dedicatoria por San Valentín 2019, será elegir donde va a ir dicha dedicatoria, para que de este modo, nos hagamos una idea del espacio que tenemos y de lo larga que debe ser, si bien puede ir por ejemplo en un regalo (por ejemplo en una joya), en una tarjeta regalo o en la tarjeta que suele acompañar a los ramos de flores. Piensa entonces en el número de palabras o de frases que vas a poder escribir y a partir de aquí, debes cerrar los ojos y pensar en esa persona especial. Quizás solo se te ocurra un “te quiero”, y a veces, ante la falta de inspiración quizás sea lo mejor, pero si realmente te sientas, te relajas y piensas en la persona, seguro que te afloran sentimientos. Eso es lo que debes escribir, ¿qué te hace sentir esa persona? ¿cómo esperas que reaccione? La mejor dedicatoria será la que escribas con el corazón. En el caso de no tener la capacidad para expresar tus sentimientos sobre el papel, puedes optar por escribir tu dedicatoria a partir de alguna frase de amor que hayas sacado de un libro, de un poema o incluso de una película que os guste a los dos y que haga referencia al amor. Adapta la frase que tomes a tu propia relación y seguro que quedará bien. Una vez tengas la dedicatoria, tendrás que escribirla en la tarjeta o el regalo elegido. Procura hacer buena letra, quizás con un rotulador o bolígrafo que no se borre para asegurarte que la tinta se corre o mancha, y puedes añadir (si te cabe) dibujar algo romántico, como un corazón pequeño.

Tras los pasos indicados para escribir una dedicatoria, queremos ayudarte algo más con estas diez frases que te pueden servir de inspiración.

Dedicatorias románticas para San Valentín 2019

El amor se compone de una sola alma que habita dos cuerpos. (Aristóteles)

Quizás lo que hace que el amor sea único es su muerte escurridiza y revivir en cualquier momento. (Juan Baladán Gadea)

Siempre hay un poco de locura en el amor. Pero siempre hay un poco de sabiduría en la locura. (Friedrich Nietzsche)

Si miras al cielo y miras fijamente a una estrella, si sientes escalofríos debajo de la piel, no te cubras, no busques calor: no hace frío, es amor. (Kahlil Gibran)

La medida del amor es amar sin medida. (San Agustín)

¿Quieres saber qué tan grande es mi amor? Cuenta las olas. (Anónimo Japonés)

Amar no significa encontrar la perfección, sino perdonar faltas terribles. (Rosamunde Pilcher)

Las mujeres están hechas para ser amadas, no para ser entendidas. (Oscar Wilde)

El amor es el deseo que se ha convertido en sabiduría. El amor no quiere poseer nada, solo quiere amar. (Herman Hesse)

El corazón tiene razones que la razón no entiende. (Blaise Pascal)