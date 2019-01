El estilo pin-up surge en los 50, pero regresa ahora como tendencia de moda que tenemos qué saber a qué corresponde exactamente.

Uno de los estilos de moda que parecen haberse convertido en una tendencia eterna es el estilo pin-up, que nace a partir de las chicas en los años 50 y que hoy en día es casi casi una manera no solo de vestirse, sino también de peinarse y maquillarse, de modo que si deseas poder convertirte en alguien con este estilo, será mejor que conozcas todas las claves, así que sigue leyendo para averiguar cómo es el estilo pin-up.

Qué es el estilo pin-up

Antes que nada tenemos que hablar de “pin-up” y del porqué de esta palabra para referirnos al estilo de las mujeres en la década de los 50. Esta palabra se puede traducir como “colgar” y lo cierto es que nace a raíz de las fotos que los hombres (sobre todo soldados), colgaban en sus lugares de trabajo durante esa década, mostrando modelos exhuberantes que de hecho posaban para elevar el ánimo de las tropas en la Segunda Guerra Mundial. De hecho el estilo en sí, nace en los años 20 cuando comienzan a hacerse populares fotos de mujeres “pin-up” que llevaban poca ropa y posaban sugerentes. Aquello derivó en un estilo de modelaje, fotografía y tendencia estética femenina que acabaría por arrasar en la década de los 50, saltando así a la eternidad de nuestros días.

En la actualidad el estilo “pin-up” ha evolucionado y aunque mujeres como Dita Von Teese, siguen representando su parte más espectacular, también podemos decir que las “pin-up” actuales no son solo chicas que se viste como en los años 50, ni una chica que escucha a Elvis Presley. No es solo una cuestión de estilo entendida como imagen. Por supuesto, esto completa el trabajo, pero no es absolutamente el punto crucial. El “pin-up” es una forma de ser, una actitud innata, con un poco de despreocupación sin que esto sea sinónimo de frivolidad, ni de vivir sin preocuparse nunca, pero significa buscar el lado positivo de las cosas siempre que sea posible, y cuando no sea posible, no debemos desesperarnos más de lo necesario. Una “pin-up” actual es además alguien que conserva la espontaneidad y la naturalidad de los gestos y la apariencia, sin olvidar el crecimiento en todos los aspectos.

Y en cuanto a la estética, sí que podemos decir que el estilo “pin-up” se mantiene fiel a gran parte de sus orígenes de modo que podemos hacer ahora un repaso a cómo es en lo que a ropa, maquillaje y peinados se refiere.

Cómo es el estilo pin-up

La moda pin-up es sinónimo de Burlesque, Rockabilly y algo del glamour del Hollywood clásico en cuanto a ropa, cabello, maquillaje, zapatos y accesorios. Se trata de ser elegante pero atrevida, algo coqueta pero sin exagerar. Es más sobre el minimalismo y la simplicidad con solo un poco de exposición de la piel y sin que además tengamos que estar pensando en si nuestro cuerpo o rostro es adecuado para ello.