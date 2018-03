La mayor parte de las mujeres saben pintarse las uñas, y de hecho lo hacen de forma habitual. Pero desde luego, no todas tienen el mismo estilo, ni mucho menos la misma precisión. ¡Que hay que ver algunas uñas! Eso no tiene nombre, que no sabes si le han puesto esmalte o cemento armado. Y es que pintarse las uñas bien requiere práctica, una buena dosis de paciencia, y mucha tolerancia a la frustración.

Pintarse las uñas es más fácil de lo que crees

Sabemos que muchas veces te han dado ganas de tirar el bote contra la pared, pero finalmente no lo has hecho, porque encima te tocaría limpiar el estropicio, y a ver cómo consigues eliminar la mancha… Y es que si pintarse las uñas fuera tan sencillo no existirían profesionales dedicadas a ello. De hecho, cada día se abren más establecimientos especializados.

Pintarse las uñas, está más de moda que nunca, y como somos conscientes de que no todo el mundo puede acudir a un centro de estética tanto como lo gustaría, vamos a explicar cómo pintarse las uñas de manera sencilla. Presta atención para poder hacerlo tú misma y conseguir un resultado profesional sin moverte de casa. ¿Qué no te lo crees?

Aprende a pintarte las uñas paso a paso