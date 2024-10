Horóscopo chino: los signos que deben vigilar su cartera esta semana

Hay algunos signos del horóscopo chino que tendrán que vigilar su cartera esta semana, estarán expuestos a un problema mayor que puede acabar siendo determinante. Son tiempos en los que debemos aprovechar todos los recursos de que disponemos, en este caso hasta de los astros, pero no cualquiera. Descubrimos una serie de detalles que acabarán siendo los que marquen un antes y un después. Una opción que quizás debemos empezar a tener en cuenta, ya que se trata de un horóscopo que tiene algunas peculiaridades.

Esta forma de empezar a vigilar nuestra cartera puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Un importante cambio de ciclo puede ser determinante en todos los sentidos. Una opción que seguramente debemos tener en consideración. En el caso del horóscopo chino, no se organizan por meses, sino que lo hacen en función de unos años a los que estaremos expuestos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en la manera de afrontar una situación cambiante como esta. Tu cartera puede acabar siendo la que nos oriente un poco mejor en aquello que necesitamos.

El horóscopo chino funciona de esta manera

Hay una forma en la que debemos empezar a ver a estos signos del zodiaco que en el caso del horóscopo chino funcionan por años. Siendo una opción que puede acabar siendo la que marque un antes y un después, en este camino al que deberemos enfrentarnos.

Rata 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Gallo 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Perro 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Estos son los signos del horóscopo chino que deben vigilar su cartera

La rata es un signo que suele tener problemas con el dinero, su problema empieza con una mala planificación que puede acabar siendo un problema para todos. Son días en los que debemos empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una situación que podría ser clave. Esta semana intenta no gastar más de la cuenta, lo necesitas.

El tigre se deja llevar por las apariencias. Vas a gastar en elemento superficiales, que realmente nada tienen que ver con lo que acabarías necesitando, sino más bien todo lo contrario. Esta situación que tienes por delante puede acabar siendo un problema mayor que se transformará en algo más.

El caballo quiere ir demasiado rápido. Esta semana vas a poder tener por delante determinadas situaciones que son las que te pondrá a prueba. Tomarse las cosas con calma es algo que debes hacer, en especial si estás pendiente de una dura decisión que quizás deberás tomar antes de que sea tarde.

El mono puede tener que presentar unas cuentas que no serán las esperadas. El problema de los impuestos puede acabar llegando de forma ejemplar. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta, tendrás que estar pendiente de lo que te dicta algún experto para no pasarte de la raya.

El buey está muy centrado en el trabajo, aunque cuando decide salir de casa las consecuencias pueden llegar a ser terribles. De una manera o de otra tendrás que afrontar determinadas situaciones claves para tu salud. Son días en los que queremos empezar a ver llegar el fruto o la recompensa de este trabajo duro, aunque no siempre es posible.

Por último, el signo que tampoco lo está pasando bien es el gallo. Un animal que quizás estará demasiado pendiente de lo que dicen los demás, de una manera especial deberá salir de cuentas o, al menos intentarlo. No te centres en estas fechas con las que deberás empezar a pensar en lo que te está esperando.

Son días en los que todos tenemos en mente las celebraciones y las fiestas en las que queremos quedar bien a toda costa. Algo que puede salir más caro de lo que nos imaginamos, especialmente en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para todos.