La historia ha demostrado que para llegar a ser grandes y dejar una huella en la vida, en primer lugar se le debe dedicar tiempo al proceso de trabajo. Un claro ejemplo de ello fue el compositor alemán, Johann Sebastián Bach. Pero, pese a su éxito, Bach estuvo en la cárcel por motivos laborales. Este hombre, además de tener popularidad en Europa como organista y clavecinista, también era capaz de improvisar en el teclado con una increíble y natural destreza.

Johann Sebastián Bach también solía tocar el violín y la viola da gamba. Además de tener un importante título como compositor, Bach también se conoce como el maestro del contrapunto. Hoy en día, este hombre es uno de los compositores más estudiados por los profesionales de la música, esto es a causa de la estructura de sus composiciones, uso de melodías, desarrollo armónico, formatos y complejidad en sus obras.

Johann Sebastián Bach trabajó para el duque de Weimar-Sajonia

A causa de la perfección de sus obras, la música de Johann Sebastián Bach era descrita como “matemática o música pura”. Gracias a su excelente destaque, en el año 1717, Bach fue empleado como músico del duque de Weimar-Sajonia, su trabajo consistía en ser uno de los solistas importantes para que la gente disfrutara de la mejor música, y además, era el organista de cabecera.

Gracias a su profesionalismo, fue empezando a tener ascensos en tiempo récord en su puesto de trabajo. No obstante, en ese mismo año, precisamente en agosto, Johann Sebastián Bach se enteró de una vacante mucho más importante. En su nueva aspiración, podía tener la oportunidad de ser el maestro de capilla en la corte del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen.

Bach estuvo en la cárcel por motivos laborales

Fue gracias a su popularidad en la música que el príncipe Leopoldo ya tenía conocimientos de su valor, y sin mediar palabras le ofreció la oportunidad de trabajo. No obstante, lo que Bach no sabía es que, él realmente no podía renunciar a su trabajo con el duque de Weimar-Sajonia, puesto que este trabajo era para toda la vida, quisiera o no. Por esta razón, Bach estuvo en la cárcel por motivos laborales.

Al presentarle su renuncia al duque, empezó a trabajar para el príncipe. Por supuesto, su antiguo jefe no se lo tomó de la mejor manera. El 6 de noviembre de 1717, regresó a Weimar con intenciones de dirigirse hacia su nueva labor, y en ese momento fue llevado a prisión, aunque, para su suerte, estuvo menos de un mes encerrado.

Además de dedicar gran parte de su tiempo a la música, Johann Sebastián Bach también fue fiel creyente del amor, una de las cosas más curiosas de su vida es que en total tuvo 20 hijos. ¿Te imaginas tener un contrato de por vida y estricto como el de Bach? Si la información te fue de utilidad, no dudes en compartir.