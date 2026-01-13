La ingeniosa expresión que decimos a diario sin parar en España, pero casi nadie que se la inventaron en la posguerra

De la posguerra española hemos heredado platos tradicionales, pero también algunas expresiones populares que ya forman parte de nosotros. En este sentido, una de las palabras más famosas es Radio Macuto.

Esta expresión sobrevivió tanto a la Guerra Civil como a la posguerra, para formar parte de la vida del español. ¿Pero cuál es su origen? La clave está en la incertidumbre, en la propaganda y en los sistemas de comunicación.

Mucho antes de las redes sociales, Radio Macuto nació entre las trincheras. Una expresión para definir aquellos rumores que se propagaban sin ningún tipo de control.

Radio Macuto: la expresión de la posguerra mucho antes de las ‘Fake News’

Ahora para hablar de noticias falsas la palabra clave es Fake News. Pero durante la Guerra Civil Española, hubo otra expresión que también se usaba para los bulos: Radio Macuto.

En un contexto bélico, la información fiable era escasa y la desinformación abundaba. En ese contexto apareció la expresión Radio Macuto, utilizada por los soldados de ambos bandos para referirse a los rumores que circulaban sin control sobre avances, derrotas o movimientos del enemigo.

La fórmula completa que se escuchaba en las trincheras era clara y burlona: «Aquí Radio Macuto, mil paridas por minuto». Con ella se ironizaba sobre la avalancha de noticias no contrastadas que pasaban de boca en boca, casi siempre exageradas o directamente falsas.

El macuto era la mochila del soldado, y simbolizaba ese canal informal por el que viajaban los chismes, sin necesidad de emisoras ni comunicados oficiales. Con el paso del tiempo, la expresión sobrevivió al conflicto y se adaptó a la vida civil.

Su momento de máximo esplendor fue durante la posguerra, pero seguro que la sigues oyendo, sobre todo entre personas mayores. Y es que todavía perdura para señalar a quien difunde rumores o para referirse a una información que no procede de fuentes fiables: «Pareces Radio Macuto».

La expresión española que cambió las trincheras por las ciudades en la posguerra

Lo más llamativo de Radio Macuto es su capacidad de adaptación. Lo que nació como una broma amarga entre soldados terminó integrándose en el vocabulario común.

Tras la guerra, en plena posguerra, el término siguió usándose en cuarteles, fábricas y pueblos, donde la información seguía siendo escasa y el rumor tenía un enorme peso social.

Con los años, la expresión se desligó del contexto militar, pero mantuvo su significado original. Hoy se utiliza tanto en conversaciones informales como en prensa o tertulias para aludir a filtraciones, chismes o noticias sin confirmar.

Otra expresión informativa de la Guerra Civil que seguimos utilizando

No es la única expresión que ha sobrevivido desde la posguerra, especialmente entre los que vivieron esos años. Desde las trincheras y los despachos del poder también llegó el llamado parte de guerra.

Durante el conflicto, era el comunicado oficial que informaba del desarrollo de las operaciones y que más tarde comenzó a emitirse de forma regular en los noticiarios de la radio franquista.

Tras el final de la guerra, el parte fue sustituido por formatos informativos más convencionales, pero el término quedó fijado en la jerga popular. A día de hoy, muchos mayores lo siguen llamando así para referirse a una información oficial o a las propias noticias.