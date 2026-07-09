La historia de los dinosaurios se reescribe en La Mancha: encuentran 40 dientes de la misma especie en un yacimiento de Guadalajara

Una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sacado a la luz un hallazgo paleontológico excepcional en la localidad de Algora. El estudio exhaustivo de 40 dientes de dinosaurios confirma la presencia de abelisáuridos majungasaurinos en el centro de España hace 100 millones de años.

Este descubrimiento reescribe las rutas migratorias entre los antiguos continentes y sitúa a Guadalajara en el mapa científico internacional.

Hallazgo histórico en Guadalajara: 40 dientes de dinosaurios revelan una nueva ruta migratoria en el hemisferio norte

Un equipo científico internacional, integrado por expertos de la UCM, la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y la Universidad de Lisboa, publica un estudio revelador en la revista especializada Scientific Reports.

Tras diversas campañas de campo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financió entre los años 2013 y 2025, los arqueólogos han logrado identificar una colección de 40 piezas dentales en el yacimiento de Algora.

Estos fósiles pertenecen a dinosaurios terópodos que habitaron esta región castellano-manchega durante el periodo Cenomaniense, en el Cretácico Superior, hace entre 100 y 93 millones de años.

La importancia de este trabajo científico reside en la reidentificación precisa de los restos fósiles recuperados. Aunque inicialmente los expertos asignaron estos dientes a otros grupos como los Carcharodontosauridae, los análisis morfológicos y estadísticos actuales confirman que pertenecen a la familia Abelisauridae.

Concretamente, los investigadores los atribuyen a la subfamilia Majungasaurinae, un linaje de depredadores cuya presencia en el suroeste de Europa resultaba totalmente desconocida hasta el momento para esta franja temporal.

Este yacimiento de Guadalajara se convierte así en un punto clave para entender las transiciones faunísticas globales.

¿Quiénes eran los Majungasaurinae que habitaron la actual Castilla-La Mancha?

Los Majungasaurinae constituyeron un grupo de dinosaurios terópodos carnívoros que dominaron los ecosistemas del hemisferio sur durante el Cretácico Superior, en un arco temporal de entre 100 y 66 millones de años.

Estos depredadores se caracterizaban por poseer cráneos especialmente robustos y unos brazos muy cortos, adaptaciones evolutivas únicas que los posicionaron como los principales cazadores en territorios que hoy corresponden a Madagascar, India y Sudamérica.

Eran parientes cercanos de otros grandes abelisáuridos conocidos por su ferocidad y gran especialización biológica.

La aparición de estos restos dentales en Algora demuestra que el intercambio faunístico entre el antiguo supercontinente del sur (Gondwana) y el del norte (Laurasia) resultó mucho más dinámico de lo previsto anteriormente.

Angélica Torices, investigadora del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la UCM, señala que el hallazgo corrobora la presencia de este linaje en Europa desde el periodo Cenomaniense en adelante.

Este descubrimiento permite a la comunidad científica internacional analizar con mayor precisión las transiciones biológicas y los movimientos de especies a través de los antiguos puentes continentales entre hemisferios.

El yacimiento de Algora: un enclave estratégico para los dinosaurios terópodos en España

La localidad de Algora alberga actualmente la mayor concentración de macrorrestos de vertebrados del Cenomaniense en todo el suroeste de Europa.

El estudio de estos 40 dientes aislados ofrece una evidencia fundamental para analizar la diversidad de los dinosaurios terópodos, ya que la abundancia de este tipo de piezas dentales facilita las comparaciones directas en el registro fósil de este grupo.

Para alcanzar estas conclusiones, el equipo empleó técnicas avanzadas de microscopía digital para examinar la morfología de la corona y de los dentículos de las piezas.

Bajo la dirección de la investigadora Mirella López-Miguel, cuya tesis doctoral integra esta reidentificación, el grupo realizó análisis multivariantes y comparaciones cladísticas con bases de datos globales de terópodos.

Los dientes analizados presentan una compresión lateral acentuada, forma de cuchilla y bordes dentados característicos, identificándose tanto piezas de la parte delantera de la mandíbula (mesiales) como piezas laterales.

Este avance científico refuerza el prestigio de Guadalajara en la paleontología mundial y completa un período del registro fósil europeo del que se poseía información muy limitada hasta la fecha.