Tal día como hoy, un 20 de Noviembre, pero de 1945, dieron comienzo en Alemania los Juicios de Núremberg, el proceso por el que fueron sentados ante el tribunal los principales dirigentes, colaboradores y responsables del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. A través de estos juicios se documentaron y condenaron los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante los años del Tercer Reich, entre 1939 y 1945.

Mucho tiempo después, en 1975, falleció en España el dictador Francisco Franco tras sufrir un choque séptico. Con su muerte se puso fin a la dictadura instaurada tras la Guerra Civil, marcada por una dura represión, el exilio forzoso y la ejecución de miles de personas. Si quieres saber qué más ocurrió, repasamos qué pasó un 20 de Noviembre.

En España

1500: Llegan a Cádiz encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, arrestados por orden de Francisco de Bobadilla.

1542: Se promulgan las Leyes Nuevas, impulsadas por fray Bartolomé de las Casas.

1843: Dimite el Gobierno provisional tras proclamarse la mayoría de edad de Isabel II.

1936: Es fusilado en la prisión de Alicante José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

1975: Fallece el dictador Francisco Franco, Jefe del Estado desde el final de la Guerra Civil.

1984: El pediatra y político Santiago Brouard es asesinado en su consulta de Bilbao.

1989: Josu Muguruza es asesinado en Madrid un día antes de tomar posesión como diputado de Herri Batasuna.

2002: El Congreso aprueba una declaración de condena del franquismo y reconocimiento a las víctimas.

2011: Se celebran Elecciones Generales, que gana el Partido Popular con Mariano Rajoy.

En el mundo

1520: La expedición de Magallanes atraviesa el estrecho que hoy lleva su nombre.

1789: Nueva Jersey se convierte en el primer estado de EE. UU. en ratificar la Constitución.

1917: Comienza la batalla de Cambrai, en la Primera Guerra Mundial.

1940: Hungría, Rumanía y Eslovaquia se unen a las fuerzas del Eje.

1945: Arrancan los Juicios de Núremberg contra los líderes nazis.

1953: Scott Crossfield supera por primera vez el doble de la velocidad del sonido.

1959: La ONU aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.

1984: Se funda el SETI, el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre.

1984: Comienza a publicarse en Japón el manga 'Dragon Ball'.

1985: Sale al mercado la versión 1.0 de Microsoft Windows.

1989: Se inicia en Praga la Revolución de Terciopelo.

2003: Michael Jackson se entrega a la policía acusado de delitos de abusos.

¿Quién nació el 20 de Noviembre?

En España

1562: Bernardo de Balbuena | Poeta

1820: Antonio Aguilar y Vela | Astrónomo

1850: Alfredo Vicenti | Periodista, médico y poeta

1880: Ricard Opisso | Dibujante

1891: Agapito Marazuela | Músico

1915: Silverio Pérez | Torero

1931: Josep Fontana | Historiador

1938: Antonio Giménez-Rico | Cineasta

1978: Fran Perea | Actor y cantante

En el mundo

1858: Selma Lagerlöf | Escritora sueca

1889: Edwin Hubble | Astrónomo estadounidense

1907: Henri-Georges Clouzot | Cineasta francés

1915: Silverio Pérez Gutiérrez | Torero mexicano

1915: Kon Ichikawa | Cineasta japonés

1923: Nadine Gordimer | Escritora sudafricana

1925: Robert F. Kennedy | Político estadounidense

1936: Don DeLillo | Escritor estadounidense

1942: Joe Biden | Político estadounidense

1965: Michael Diamond | Músico estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 20 de Noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 20 de Noviembre?

En España

1936: José Antonio Primo de Rivera | Político

1959: Consuelo Portella Audet | Cantante y bailarina

1963: Luis Cernuda | Poeta

1975: Francisco Franco | Militar y dictador

1978: Eduard Junyent | Historiador y arqueólogo

1997: Luis Apostua | Periodista

2004: Antonio Artero Coduras | Guionista y director

2011: Javier Pradera | Escritor y político

2014: Cayetana Fitz-James Stuart | Aristócrata

En el mundo

1764: Christian Goldbach | Matemático prusiano

1865: Francisco Manuel da Silva | Compositor brasileño

1882: Henry Draper | Médico y astrónomo estadounidense

1908: Georgy Voronoi | Matemático ruso

1910: Leon Tolstoi | Escritor ruso

1934: Joel Lehtonen | Escritor finés

1945: Francis Aston | Físico y químico británico

1978: Giorgio Chirico | Pintor italiano

1989: Leonardo Sciascia | Escritor italiano

1999: Amintore Fanfani | Político italiano

2006: Robert Altman | Cineasta estadounidense

