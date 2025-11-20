¿Qué pasó el 20 de Noviembre?
Tal día como hoy, un 20 de Noviembre, pero de 1945, dieron comienzo en Alemania los Juicios de Núremberg, el proceso por el que fueron sentados ante el tribunal los principales dirigentes, colaboradores y responsables del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. A través de estos juicios se documentaron y condenaron los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante los años del Tercer Reich, entre 1939 y 1945.
Mucho tiempo después, en 1975, falleció en España el dictador Francisco Franco tras sufrir un choque séptico. Con su muerte se puso fin a la dictadura instaurada tras la Guerra Civil, marcada por una dura represión, el exilio forzoso y la ejecución de miles de personas. Si quieres saber qué más ocurrió, repasamos qué pasó un 20 de Noviembre.
Efemérides del 20 de noviembre
En España
- 1500: Llegan a Cádiz encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, arrestados por orden de Francisco de Bobadilla.
- 1542: Se promulgan las Leyes Nuevas, impulsadas por fray Bartolomé de las Casas.
- 1843: Dimite el Gobierno provisional tras proclamarse la mayoría de edad de Isabel II.
- 1936: Es fusilado en la prisión de Alicante José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.
- 1975: Fallece el dictador Francisco Franco, Jefe del Estado desde el final de la Guerra Civil.
- 1984: El pediatra y político Santiago Brouard es asesinado en su consulta de Bilbao.
- 1989: Josu Muguruza es asesinado en Madrid un día antes de tomar posesión como diputado de Herri Batasuna.
- 2002: El Congreso aprueba una declaración de condena del franquismo y reconocimiento a las víctimas.
- 2011: Se celebran Elecciones Generales, que gana el Partido Popular con Mariano Rajoy.
En el mundo
- 1520: La expedición de Magallanes atraviesa el estrecho que hoy lleva su nombre.
- 1789: Nueva Jersey se convierte en el primer estado de EE. UU. en ratificar la Constitución.
- 1917: Comienza la batalla de Cambrai, en la Primera Guerra Mundial.
- 1940: Hungría, Rumanía y Eslovaquia se unen a las fuerzas del Eje.
- 1945: Arrancan los Juicios de Núremberg contra los líderes nazis.
- 1953: Scott Crossfield supera por primera vez el doble de la velocidad del sonido.
- 1959: La ONU aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.
- 1984: Se funda el SETI, el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre.
- 1984: Comienza a publicarse en Japón el manga ‘Dragon Ball’.
- 1985: Sale al mercado la versión 1.0 de Microsoft Windows.
- 1989: Se inicia en Praga la Revolución de Terciopelo.
- 2003: Michael Jackson se entrega a la policía acusado de delitos de abusos.
¿Quién nació el 20 de Noviembre?
En España
- 1562: Bernardo de Balbuena | Poeta
- 1820: Antonio Aguilar y Vela | Astrónomo
- 1850: Alfredo Vicenti | Periodista, médico y poeta
- 1880: Ricard Opisso | Dibujante
- 1891: Agapito Marazuela | Músico
- 1915: Silverio Pérez | Torero
- 1931: Josep Fontana | Historiador
- 1938: Antonio Giménez-Rico | Cineasta
- 1978: Fran Perea | Actor y cantante
En el mundo
- 1858: Selma Lagerlöf | Escritora sueca
- 1889: Edwin Hubble | Astrónomo estadounidense
- 1907: Henri-Georges Clouzot | Cineasta francés
- 1915: Silverio Pérez Gutiérrez | Torero mexicano
- 1915: Kon Ichikawa | Cineasta japonés
- 1923: Nadine Gordimer | Escritora sudafricana
- 1925: Robert F. Kennedy | Político estadounidense
- 1936: Don DeLillo | Escritor estadounidense
- 1942: Joe Biden | Político estadounidense
- 1965: Michael Diamond | Músico estadounidense
Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 20 de Noviembre?
Escorpio
¿Quién murió un 20 de Noviembre?
En España
- 1936: José Antonio Primo de Rivera | Político
- 1959: Consuelo Portella Audet | Cantante y bailarina
- 1963: Luis Cernuda | Poeta
- 1975: Francisco Franco | Militar y dictador
- 1978: Eduard Junyent | Historiador y arqueólogo
- 1997: Luis Apostua | Periodista
- 2004: Antonio Artero Coduras | Guionista y director
- 2011: Javier Pradera | Escritor y político
- 2014: Cayetana Fitz-James Stuart | Aristócrata
En el mundo
- 1764: Christian Goldbach | Matemático prusiano
- 1865: Francisco Manuel da Silva | Compositor brasileño
- 1882: Henry Draper | Médico y astrónomo estadounidense
- 1908: Georgy Voronoi | Matemático ruso
- 1910: Leon Tolstoi | Escritor ruso
- 1934: Joel Lehtonen | Escritor finés
- 1945: Francis Aston | Físico y químico británico
- 1978: Giorgio Chirico | Pintor italiano
- 1989: Leonardo Sciascia | Escritor italiano
- 1999: Amintore Fanfani | Político italiano
- 2006: Robert Altman | Cineasta estadounidense
¿Qué se celebra el 20 de Noviembre?
- Día Universal del Niño
- Día Internacional de la Memoria Transexual
- Día Nacional | Mónaco
- Día de la Soberanía Nacional | Argentina
