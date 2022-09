¿Cuáles fueron las primeras ONG?

El término “Organización No Gubernamentales” comenzó a conocerse después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque antes de formarse esta organización ya existían algunos grupos con la misma finalidad, mejorar el bienestar social, y tuvieron participación en cuestiones tan importantes como la abolición de la esclavitud y en la lucha por conseguir el sufragio femenino. Pero es posterior a la guerra cuando comienza realmente la historia de las ONG propiamente dicha. La Carta de las Naciones Unidas usa el término en el capítulo X, artículo 71, la cual se firmó el 26 de junio de 1945. En la misma se afirma que el Consejo Económico y Social podrá: “hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo”. Pero la ONU no termina de definir a estas organizaciones hasta el 27 de febrero de 1950. Una fecha muy significativa en la historia de las ONG. En la actualidad se celebra en esta fecha el Día Internacional de las ONG.

Historia de las ONG en el mundo

La ONU aclara que no se consideran Organizaciones No gubernamentales a los que proceden de un tratado internacional. Desde 1950 hasta ahora el sector “no gubernamental” ha ido creciendo y afirmándose especialmente en los países occidentales.

Si bien en épocas económicas buenas han nacido muchas ONG, en los momentos de crisis algunas lamentablemente han desaparecido, al igual que en otros ámbitos. Aunque a lo largo de la historia de las ONG, estas se han ido fortaleciendo en varias naciones.

Actualmente existen por todo el mundo una infinidad de Organismos no gubernamentales con temáticas diversas. Ocupándose de temas como la pobreza extrema, exclusión social, protección a la infancia, la defensa del medio ambiente y la atención a los mayores.

Se calcula que existen hoy en día más de diez millones de ONG en el mundo. En la actualidad, según la ONU, cualquier organización privada independiente de la administración del Gobierno puede ser llamada ONG, siempre y cuando no tenga fines de lucro, y no sea un grupo criminal o un partido político.

Historia de las ONG españolas

La historia de las ONG españolas está colmada de organizaciones con muchísimos años de trabajo a sus espaldas. Y no siempre ocupando los principales titulares. Entre otras podemos recordar: Amigos de la Tierra, Educo, la Fundación Vicente Ferrer, Ayuda en Acción…

Ayuda en Acción nació en 1981, trabajando en la India, donde en 1982 desarrolló su primer proyecto. Esta organización también estuvo prestando sus servicios en África y unos años después llegaron hasta América Latina.

También presentes en ciertas situaciones de emergencia, desde la sequía del cuerno de África hasta el huracán Mitch y en el terremoto de Haití.