Zzoilo regresa a la música por todo lo alto con ‘Starsky & Hutch’, su nuevo single. Tras el éxito del remix de su single ‘Mon Amour’ junto a Aitana, que incluso ha alcanzado el top 50 global de Spotify, el artista presenta una nueva canción con la que pretende repetir la misma fórmula del éxito.

Después de haberse convertido en uno de los artistas del momento en nuestro país, y uno de los cantantes revelación del año, Zzoilo quiere seguir luchando por sus sueños y por mantener el hueco en la industria musical que ha conseguido, y para ello acaba de presentar un huevo hit.

‘Starsky & Hutch’ es una canción con la que el artista hace un viaje al pasado y rinde un homenaje a la exitosa serie estadounidense de los años 70 que triunfó en todo el mundo. Una canción con la que de nuevo, ha vuelto a meterse a sus fans en el bolsillo.

«Nadie me está obligando a poner esto, nadie me ha dicho que tengo que ser más formal. Lo dicho gente, que os quiero un montoncito y espero que os guste el tema”, escribió Zzoilo en sus redes sociales antes del lanzamiento de su nuevo single.

Sobre esta canción, el artista ha explicado que «yo de pequeño siempre he sido de desayunar cereales. Entonces en mi casa se compraban Kellogs, y ahí hace tiempo venían unos CDs con videojuegos para ordenador. Uno de ellos era de Starsky & Hutch, y a mi me encantaba. Mi padre me ponía la serie y me gustó. Como me gustaba tanto y quería hacer una canción que me recordase tanto a mi padre como a mi infancia pues hicimos esta».

De esta forma, esta canción es un homenaje tanto a su padre, como a su infancia. Un nuevo hit que no tardará en llevarle de nuevo al éxito, tras haberse posicionado como uno de los artistas más prometedores de nuestro país.