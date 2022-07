Yulen Pereira confiesa qué es lo que más le gusta de Anabel Pantoja

Antes de haberse coronado como expulsado definitivo en la última entrega de Supervivientes 2022, Yulen Pereira se sinceró ante el interrogatorio de Marta Peñate y contó lo que más y lo que menos le gusta de su actual pareja, Anabel Pantoja.

Marta Peñate lanzó una serie de preguntas a su ex compañero de supervivencia, Yulen, acerca de su relación con Anabel Pantoja. Ante estas cuestiones, el esgrimista ha hablado alto y claro y le ha contado a su compañera, entre otras cosas, cómo fue su primer beso con Anabel.

«Me gustó, el primero fue en La Palapa, un piquito. Quieres hacerlo pero que no te vea nadie, como cuando tienes quince años. Y en Playa Uva nos empezamos a soltar y besos por todos los lados», le contó a su compañera el ex superviviente.

Marta Peñate vio oportuno el momento para preguntarle con curiosidad a su compañero de reality qué es lo que más le gusta de ella, a lo que Yulen Pereira respondió: «Lo que más me gusta de Anabel es su empatía, nunca he estado con una mujer que piense en su pareja casi antes que en ella».

Pero no todas las palabras de Yulen fueron alabando a su pareja. El esgrimista se abrió en canal y contó, además de su mejor cualidad, su mayor defecto: «Es muy dramática, muy exagerada, se ha enfadado conmigo noche sí y noche no», afirmó el deportista mostrando la cara B que todas las relaciones tienen.

Yulen Pereira le respondió también a su compañera acerca de cómo se siente siendo ‘el novio de’: “Todos los actos tienen su consecuencia, si no quieres eso no lo haces, para qué esperar si ves que sientes», le dijo a Marta Peñate dando a entender que no tiene ningún problema al ser identificado de esta manera por la gente.

Yulen Pereira, el expulsado definitivo tras medirse en duelo a Marta Peñate#Supervivientes11J#ConexiónHonduras12

Tras este interrogatorio tan característico de Marta Peñate, Yulen Pereira fue expulsado en la última entrega de Supervivientes: Conexión Honduras, haciendo que la pareja del reality se haya visto separada y tenga que esperar a su futuro reencuentro fuera del programa.