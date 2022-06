‘Ya son las ocho’ | Rocío Flores se enfrenta a Alexia Rivas: «Estás aquí por Merlos»

El pasado miércoles 1 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Ya son las ocho’, presentada por Sonsoles Ónega. Entre otras cuestiones, pudimos ser partícipes de un tensísimo cara a cara entre Rocío Flores y Alexia Rivas, dos de sus colaboradoras. Algo que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

En un momento determinado, Alexia Rivas quiso aprovechar la oportunidad de responder en directo a unas declaraciones que Rocío Flores dio en ‘El programa de Ana Rosa’. “Antes de comenzar este vídeo, quería comentar una cosa, si no me parece ridículo estar en plató dos personas que se han dicho cosas a través de televisión… Prefiero decirlo a la cara, porque además era un tema ‘Supervivientes’”, comenzó diciendo la periodista.

Lejos de que todo quede ahí, Alexia Rivas quiso ir mucho más allá: “Te escuché en ‘El programa de Ana Rosa’ decir que yo criticaba a Olga porque me convenía. He sido crítica con muchísima gente y no creo que Olga me haya servido para fichar ni por ‘Ya es mediodía’, ni ‘Ya son las ocho’, ni para presentar ‘Infiltrados en Honduras’, hacer ‘Sobreviviré’ o estar de colaboradora en ‘Supervivientes’ todos los días”.

El tenso enfrentamiento entre Rocío Flores y Alexia Rivas: «Estás aquí por Merlos» #YaSonLasOcho1J https://t.co/Er7LJ1OI8V — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) June 1, 2022

Es entonces cuando la de Ponferrada quiso ser de lo más contundente con su compañera: “Yo no sé por qué hacéis vosotros las cosas. A lo mejor se cree el ladrón que todos son de su condición… pero yo, desde luego, lo intento hacer con toda la profesionalidad”. Es entonces cuando Alexia Rivas aprovechó la ocasión para dejar algo claro:

“Creo que siempre soy respetuosa, y si soy periodista y colaboradora de esta cadena, también merezco un respeto y que no se diga que estoy aquí por criticar a Olga”, aclaró. Rocío Flores, en cuanto pudo, quiso responder a su compañera: “Hasta el día de hoy no he faltado el respeto a nadie. Está claro que Olga no es el motivo por el que hayas fichado por los programas, es más bien por el tema Merlos”.

Un golpe bajo al que Alexia Rivas respondió con total entereza y diplomacia: “Me parece un poco oportunista decir lo de Merlos porque, que yo sepa, no he vuelto a hablar de este señor ni aquí, ni en Bulldog ni en ningún otro sitio”. Rocío no tardó en interrumpir a la colaboradora: “Es que aquí cada uno tenemos que saber por qué estamos”. Alexia, mientras tanto, fue más allá: “Yo sé por qué llegué, pero si no hubiera valido no me hubiera quedado”. Un tenso enfrentamiento que, desde luego, no dejó indiferente a ninguno de los compañeros de ‘Ya son las ocho’. ¡Y no es para menos!