Xuso Jones y Ana Brito confirman el final de ‘Poco se habla’: «Preferimos ser nosotros…»

El fin de semana ha sido un momento clave para conocer el futuro de Poco se habla, el exitoso pódcast que hasta ahora presentaban Xuso Jones y Ana Brito. Convertidos en uno de los programas más exitosos del país y con sus vídeos en redes sociales (especialmente los chistes malos del murciano) acumulando millones de visualizaciones en todo el planeta, la pareja de presentadores ha anunciado el final del pódcast. Todo esto ha llegado después de que saliese a la luz que habían dejado de seguirse en Instagram, un gesto que en el año 2025 es bastante más importante de lo que nos podemos pensar.

Sorprende que esto ocurra cuando su programa ha llegado a lo más alto e incluso tienen pendiente una gira por teatros en los próximos meses, pero la pareja profesional ha tenido que salir al paso de todo lo que se estaba comentando. Ha sido durante el domingo 14 de septiembre, cuando las alarmas saltaban, dejando claro que ya no se seguían, algo que ha sorprendido, ya que parecía que la química y el buen rollo entre ambos seguía. Horas después, decidían lanzar un comunicado para aclarar los rumores y confirmar lo que muchos ya temían.

«Tras la información dada por algunos medios y todo el revuelo formado en las últimas horas, preferimos ser nosotros quienes os lo contemos. Hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro pódcast Poco Se Habla», así comienzan anunciado el final de esta aventura profesional.

«Han sido años extraordinarios, cargados de ilusión y de experiencias únicas, en los que hemos sentido el apoyo y el cariño constante de nuestros oyentes», continúan. Además, lanzan un mensaje a sus seguidores durante todo este tiempo: «Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado y han estado al otro lado durante estas 6 increíbles temporadas».

¿Qué pasará con la gira de ‘Poco se habla’?

Desde el mes de octubre, el equipo del programa tenía planeada una gira por grandes teatros con paradas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Murcia, finalizando el próximo mes de diciembre. Para tranquilidad de lo que tenían compradas sus entradas, han dejado claro que se celebrarán pese a que es evidente que su relación está deteriorada.

«Pondremos el broche final a este proyecto con los shows en directo de los próximos meses, donde podremos sentiros de cerca por última vez», así confirma que los shows, con todas las entradas vendidas, siguen adelante.

Poco se habla es un pódcast que se ha emitido durante seis temporadas en diferentes plataformas, estando disponible también en video en YouTube. Entre sus últimas invitadas estuvo Lydia Lozano, que acudió para hablar de su libro La venganza de la llorona.

Pese a todo, durante el verano también publicaron varios episodios con el título de Summer Edition, continuando con los famosos chistes de Xuso Jones y las anécdotas conocidas de Ana Brito, aunque nada hacía presagiar este final. La relevancia del programa era tan importante que en el año 2024 ganaron el premio Ondas de pódcast a Mejor anfitrión, categoría dedicada a los espacios dedicados a entrevistas.