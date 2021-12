No es ningún secreto que Will Smith no solo es uno de los actores más populares de Hollywood, sino también uno de los influencers más importantes de las redes sociales. Con más de 56 millones de seguidores en Instagram, el actor siempre se ha mostrado muy cercano con sus fans, compartiendo un poco de su día a día y de los nuevos proyectos en los que se ha embarcado.

El más reciente ha sido la publicación de sus memorias, las cuales han sido presentadas bajo el título de ‘Will’ y en donde cuenta aspectos de su vida personal que antes no habían revelados. Unas declaraciones donde el protagonista de ‘Men In Black’, de 53 años, se ha abierto en canal para comentar uno de los momentos más difíciles de su vida.

En dichas memorias, el artista habla sobre sus problemas con su vida sexual. Una terrible situación que empezó cuando una novia llamada Melanie lo dejó y se lanzó a una vida de «sexo desenfrenado». Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y con las que el actor ha hablado sin ningún tipo de tapujos.

«Hasta este momento de mi vida, solo había tenido relaciones sexuales con una mujer además de Melanie. Pero durante los meses siguientes, me convertí en una hiena del gueto», escribe Will Smith. «Tuve sexo con muchas mujeres, y fue tan constitutivamente desagradable para mí, que desarrollé una reacción psicosomática a tener un orgasmo. Podía, literalmente, tener arcadas y a veces incluso vomitaba», añade.

Una experiencia que, tal y como ha confesado Will, le marcó para siempre. «Esperaba por Dios que alguna hermosa desconocida fuera ‘la definitiva’ que me hiciera desaparecer este dolor… pero invariablemente, allí estaba yo, con arcadas y desdichado. Y la mirada de la mujer profundizaba aún más mi agonía», prosigue en su libro.

Asimismo, Smith explica en sus memorias que llegó a recurrir al sexo tántrico. «Lo que hice fue limpiar mi mente, permitirme saber que está bien ser cómo soy y ser quién soy. En mi mente, por mi educación cristiana, incluso mis pensamientos eran pecados», concluye. Unas palabras con las que Will Smith se ha sincerado por completo.