Violeta Mangriñán regresa al hospital por una infección tras dar a luz

Violeta Manguiñán ha tenido que visitar otra vez el hospital a causa de sus molestias de riñón. La influencer, que dio a luz hace menos de una semana, ha sido diagnosticada de infección.

La joven de 28 años se encuentra muy feliz debido a la llegada al mundo de su pequeña Gala. Tanto Fabio Colloricchio, su pareja, como ella, están disfrutando de unos días inolvidables junto a su retoño.

Sin embargo, un parto siempre es complicado, y, a menos de una semana de haber concebido a Gala, Violeta Mangriñán ha tenido que ir a urgencias debido a unos fuertes dolores en los riñones.

“Llevo todo el día con dolor de cabeza y dolor fuerte en los riñones (…). Voy a urgencias ahora para descartar que sea infección de orina, porque lo paso muy mal al ir al WC. Cada día me duele más en vez de ir a menos”, ha informado la ex concursante de realities vía stories de Instagram.

Y es que Violeta Mangriñán, durante todo su embarazo, no se ha ceñido solo a mostrarle a sus seguidores la parte bonita de todo el proceso, sino también la cara B, la que tiene que ver con los cambios físicos, los dolores y el sufrimiento que estar embarazada conlleva.

Con un “pues sí, tengo infección de orina”, la valenciana ha confirmado a qué se deben sus dolencias. Ahora, Mangriñán debe seguir al pie de la letra un tratamiento de antibióticos, lo que le deja “hecha una porquería”.

Violeta, que está relatando estos días la parte más dura de dar a luz, ha avisado: «Si este es vuestro mood 3 días después de dar a luz, si lloras por cualquier cosa, si sientes que lo haces todo mal, si sientes miedo, si lloras de felicidad a la vez… no estás loca, es normal y te abrazo desde aquí», queriendo calmar la tensión que una madre primeriza puede llegar a tener.

La joven, aun con los achaques que tiene, sigue contando cómo es su día a día tras haber concebido a su hija. La primera semana, para ella, está siendo bastante dura, debido a las pocas horas de descanso que tiene al día y a su, ahora diagnosticada, infección de orina.

A pesar de esto, la influencer no para de expresar públicamente lo feliz que le hace su pequeña Gala. «Se me pasa todo, me podría tirar el día mirándola y con ella en el pecho, no es amor, es otro nivel, algo mucho más grande, inexplicable», ha afirmado en redes sociales.