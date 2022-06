Violeta Mangriñán se sincera sobre los cambios que ha experimentado por el embarazo

A un mes del parto, la modelo se ha mostrado sincera frente a sus seguidores, y cargada de naturalidad, ha afirmado que está notando en su cuerpo unos cambios hormonales bastante fuertes. Violeta Mangriñán no ha tenido pelos en la lengua para contar la realidad por la que tiene que pasar una mujer embarazada con su cuerpo, reivindicando así la naturalidad.

Tanto Violeta como su pareja, Fabio Colloricchio, están deseosos por la futura llegada de la pequeña Gala. La influencer ya está en la recta final de su embarazo, y tras haber experimentado lo que supone esto en el cuerpo de una mujer, ha decidido contar sin tapujos a sus seguidores de Instagram lo que hay detrás de sus adorables posts con la barriguita hinchada.

La modelo está pasando sin duda por una de las mejores etapas de su vida. Sin embargo, ha tenido que adaptarse a unas nuevas formas más ‘naturales’ de reemplazar los tratamientos estéticos que se solía hacer antes del embarazo, que han tenido que pasar ahora a un segundo plano: «Me estoy decolorando los pelitos que me han salido estos últimos diez días de golpe, me recomendaron no quitármelo ni con láser ni con hilo hasta después del parto, así que toca decolorar», cuenta Mangriñán en stories refiriéndose a que le ha salido vello facial.

Lo que Violeta Mangriñán pretende reivindicar con estas stories es que es totalmente natural que las mujeres sufran este tipo de cambios hormonales durante su etapa de embarazo: «Todas las partes de mi cuerpo están cambiando y cuando digo todas es TODAS», afirma.

La ex concursante de Supervivientes 2019 cuenta que se ha llegado a sorprender bastante, ya que ha llegado a notar que hasta sus partes más íntimas han cambiado de tamaño: “Directamente ya no me lo veo cuando estoy de pie porque la tripita me lo tapa, pero la última vez que me lo vi en el espejo casi me da un parraque. No os asustéis queridas futuras madres, es normal. Eso sí, el susto te lo llevas», cuenta Violeta en tono jocoso y sincero.

Este último mes de embarazo está siendo para la madre primeriza “un poco pesado”. Pero a pesar de esta montaña rusa de cambios hormonales en su cuerpo, Violeta Mangriñán está deseosa por conocer a Gala, pues como afirmaba en la premiere de Stranger Things: “no veo el día de verle la cara y de tenerla en brazos”.