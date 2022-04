‘Viernes Deluxe’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a todas y cada una de las entregas que nos presentan.

El pasado viernes 1 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’. De esta manera tan concreta, vimos a varios protagonistas. Soraya Arnelas acudió al programa para hablar de no solamente de su vida personal sino también hacer un repaso a su trayectoria: «Hay que ser valientes para hablar de Eurovisión porque todo lo que digas es polémica».

Lejos de que todo quede ahí, Pocholo también acudió a ‘Viernes Deluxe’. ¡Pero no fueron los únicos invitados! Uno de los testimonios que más impactó fue el de Sol Macaluso, la reportera de guerra que se encontraba en Ucrania desde que comenzó el conflicto: “Me llegaron a apuntar con un arma. La gente en Ucrania está muy sensible y quieren defender su patria a toda costa”, reconoció.

Sol Macaluso: «La noche que comienza todo en Ucrania era imposible conciliar el sueño. Los bombardeos eran constantes. Fue la primera noche que tuve que recurrir a una medicación para poder dormir»#corresponsol — Deluxe (@DeluxeSabado) April 1, 2022

La invitada especial de ‘Viernes Deluxe’ para esta noche

Después de todo, por fin sabemos quién es la invitada bomba de esta nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’. Estamos ante uno de los testimonios más esperados, sobre todo después de que Ivonne Reyes se sentara en este mismo plató hace un par de semanas para hablar de ciertos temas que tenían una estrecha relación con Pepe Navarro.

Este viernes llega a ‘Viernes Deluxe’ nada más y nada menos que Vanessa Martín. En el adelanto emitido en ‘Sálvame’, vemos cómo la invitada asegura que es expareja de Pepe Navarro: “Con 25 años pensé que era el único hombre que existía en el mundo y me enamoré del príncipe azul que todo el mundo quiere tener en su vida”.

Además, Martín asegura que “él no me dice que está casado pero sí que me dice que tiene una relación en la que tiene una convivencia y tiene una hija». Por si fuera poco ha dado una pincelada del suceso que marcó su vida para siempre: «Yo, después de 3 años, decido no continuar. Él no admitió que yo le dejara. Yo me levanto y me voy hacia la puerta, y ahí es cuando pasa absolutamente todo. Fue un momento realmente horrible del cual puedo hablar hoy después de 21 años”. Estamos ante un testimonio que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar. No te pierdas la nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.