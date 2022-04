No es ningún secreto que ‘Viernes Deluxe’ se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión más seguidos de Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo siempre pone todo de su parte para brindarnos testimonios que, desde luego, no dejan absolutamente indiferente a nadie.

El pasado viernes 15 de abril pudimos disfrutar de una de las entregas más completas de ‘Viernes Deluxe’. De esta manera, solamente pudimos contar con el testimonio de Marisa Jara, que acaba de ser madre tras muchas dificultades. Y es que Juan ‘El Golosina’, el cantante Raúl y Sofía Cristo también fueron protagonistas de la noche.

De hecho, una de las que más contenido generó con sus respuestas fue la hija de Bárbara Rey. No solamente mostró su nuevo rostro tras la operación estética a la que se sometió. Y es que, entre otras cosas, llegó a desvelar el verdadero motivo por el que rompió su noviazgo con Nagore Robles: “La relación fue muriendo por el consumo de drogas”.

Sofía Cristo cuenta por primera vez en televisión el motivo de su ruptura con Nagore Robles: “La relación fue muriendo por el consumo de drogas” 💔 #ViernesDeluxe https://t.co/Uw0rQ2Meqr — Deluxe (@DeluxeSabado) April 16, 2022

La invitada especial de ‘Viernes Deluxe’ para esta noche

Después de todo, el equipo del programa de Telecinco por fin ha querido desvelar uno de sus mayores secretos cada semana: quién es la invitada estrella de la noche. Desde luego que han vuelto a acertar de lleno, puesto que estamos ante uno de los testimonios más esperados del momento.

¿A quién nos referimos, exactamente? A María del Monte. La cantante ha aceptado la oportunidad de sentarse en el plató de ‘Viernes Deluxe’. Entre otras cuestiones, se sincerará sobre todo lo que ha vivido en los últimos meses, al haber sido una de las etapas más complicadas a nivel personal.

Pero no todo queda ahí, y es que aprovechará la ocasión para hacer un balance de todo lo que ha experimentado en el terreno profesional. María del Monte siempre es una apuesta segura porque, además de ser completamente honesta siempre en cuanto a sus respuestas, tiene una forma tan bonita de entender la vida que es muy contagiosa. No te pierdas la nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.