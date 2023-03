‘Viernes Deluxe’ anuncia sus invitados bomba para hoy, viernes 3 de marzo

Viernes Deluxe, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos por la audiencia, semana tras semana. Y siendo honestos, no es para menos. Es evidente que el equipo hace un trabajo excepcional para dejar sin palabras a toda la audiencia con cada invitado.

El pasado viernes 24 de febrero pudimos disfrutar de una nueva y sorprendente entrega de Viernes Deluxe en Telecinco. De esta manera, fuimos testigos de cómo Javier Rigau, el viudo de Gina Lollobrigida, asistía al programa. Y lo hacía para aclarar un gran número de polémicas surgidas tras la muerte de la actriz.

Entre otras cuestiones, Javier Rigau dejó claro que Gina Lollobrigida y él tuvieron “cuatro proyectos de matrimonio desde 2001”. Además, explicó el verdadero motivo por el que todas ellas se retrasaron: “Se fueron posponiendo porque ella no quería que la llamasen asaltacunas y sinvergüenza”.

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

Después de mucha espera, por fin hemos podido saber quiénes son los invitados bomba de este viernes 3 de marzo. Porque a falta de uno, en esta ocasión son dos los principales protagonistas de esta entrega. Estamos hablando de una de las parejas que más está dando de qué hablar en el mundo del corazón: Kiko Matamoros y Marta López Álamo.

Los dos están viviendo un momento realmente idílico. Hace tan solo unos días, han estrenado un video podcast en Mtmad. En este espacio, Kiko Matamoros y Marta López Álamo se sinceran con todos y cada uno de sus seguidores como nunca antes lo habían hecho. Además, dan muchos más detalles de uno de los días más felices de su vida.

Estamos hablando, como no, de su boda. Una ceremonia que se llevará a cabo el 2 de junio de este mismo año, en la Basílica de San Miguel. Por lo tanto, Kiko Matamoros y Marta López Álamo no han dudado en aprovechar la ocasión para sentarse, por primera vez juntos, en el programa y desvelar muchos más detalles de esta ceremonia. No te pierdas la nueva entrega esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.