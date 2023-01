‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 20 de enero

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Viernes Deluxe se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos por los espectadores de Telecinco. Tras haberse emitido los sábados durante varias semanas, ahora el programa ha regresado al prime time de los viernes, cogiendo el testigo de Mediafest Night Fever.

Hace tan solo una semana, vivimos uno de los programas más intensos que se recuerdan. Y es que fuimos testigos de cómo el programa realizó un test de inteligencia a Alba Carrillo. Por lo tanto, quedó demostrado que la tertuliana es una persona enamoradiza, ambiciosa y algo inestable.

Además de contar con el testimonio de Alejandro, el hijo de María Jiménez, y de Charo Reina, también pudimos disfrutar del PoliDeluxe de Ana Luque. La ex concursante de Supervivientes 2022 y examiga de Olga Moreno se sinceró como nunca: “Cuando Olga se enteró que Antonio David estaba con su novia, pensó que era solo un desliz”, reconoció.

¿Te consta que Olga Moreno vio algunos capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco y que lo pasó muy mal? Sí. Verdad. #polianaluque — Deluxe (@DeluxeSabado) January 14, 2023

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

Después de mucha espera, por fin sabemos quién es el invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche. Éste tiene una estrecha relación con la supuesta traición del chofer de María Teresa Campos, uno de los temas que más se han tratado esta semana en Sálvame. Kiko Hernández fue el que, hace unos días, dio la información. Desde entonces, ha recibido muchísimas críticas, tachándole de mentiroso.

Por ese mismo motivo, el colaborador no ha dudado un solo segundo en aceptar la propuesta de Viernes Deluxe de someterse al polígrafo de Conchita. Por primera vez, se convertirá en protagonista del programa. Su objetivo es poner todas las cartas sobre la mesa para demostrar no miente: “Carmen, Gustavo te ha estado grabando, a ti, a Terelu, a todos… su novia ha estado grabando a todos. Lo graba todo y avisa a la prensa”, reconoció el madrileño.

“Se acabaron las grabaciones. Este viernes me someto al PoliDeluxe”, anunció el propio invitado. Los compañeros de Sálvame se quedaron sin palabras, ya que no esperaban que Kiko Hernández fuera a dar este paso. De hecho, Marta López terminó diciendo lo siguiente: “Nunca pensé en mi vida ver esto”. No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.