‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 23 de septiembre

Viernes Deluxe, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que todo el equipo siempre ofrece su mejor versión para dejarnos completamente sin palabras con sus invitados.

El pasado viernes 16 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. Entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo José Antonio Canales se sometía al PoliDeluxe de Conchita. Era el momento de sincerarse, como nunca, sobre lo que supuso su última cogida y su presunta mala relación con Fran Rivera, su primo.

Por si fuera poco, fuimos partícipes de uno de los momentos más incómodos en plató: el cara a cara entre Dinio y Carmen Alcayde. No es ningún secreto que hay un tormentoso pasado que no les deja avanzar. Hasta tal punto llegó la tensión que la colaboradora de Sálvame terminó estallando: «¡No quiero que Dinio gane dinero conmigo!».

Dinio: «Carmen Alcayde y yo nos tocamos mucho… Pero no terminamos el acto porque no había protección» #dinioalcayde — Deluxe (@DeluxeSabado) September 16, 2022

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

Durante toda la semana, el equipo de Viernes Deluxe ha estado trabajando en un cara a cara entre Ortega Cano y Rocío Carrasco. Una idea que planteó el propio diestro a Kiko Matamoros, colaborador de Sálvame. La hija de Rocío Jurado aceptó la propuesta con los ojos cerrados, pero el equipo del programa no ha logrado esa respuesta definitiva por parte del torero.

A pesar de todo, sí que conocemos qué persona de su entorno ha querido aceptar la posibilidad de sentarse en el plató de Viernes Deluxe. Estamos hablando, cómo no, de Gema Aldón. La hija de Ana María Aldón regresa al programa de Telecinco pero, en esta ocasión, para someterse al polígrafo de Conchita.

“Verdad no hay más que una, Ortega Cano y familia”, asegura Gema Aldón en el vídeo promocional de la entrevista. Es más que evidente que, finalmente, se va a comprobar si todo lo que dice la hija de la colaboradora de Ya es verano o no. No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.