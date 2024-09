‘De Viernes’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 27 de septiembre

De Viernes, con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Esta semana, el espacio presentado por Santi Acosta y Bea Archidona emitieron un programa especial el pasado miércoles 25 de septiembre. ¿El motivo? La emisión de la entrevista póstuma de Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella se sinceró como nunca con el presentador del programa de Telecinco, y lo hizo con una condición: que esa charla no viese la luz hasta que él falleciese. De esta forma, se pudo ver cómo el ex político habló de numerosos asuntos hasta ahora desconocidos, que tienen una estrecha vinculación con diversos asuntos. Entre ellos, el histórico Caso Malaya por el que acabó en prisión e, incluso, compartió numerosos detalles sobre su romance con la tonadillera Isabel Pantoja. ¡No quiso dejarse nada en el tintero, ni mucho menos!

Este viernes, como no podía ser de otra manera, el equipo ha vuelto a ir mucho más allá en muchos sentidos. ¿De qué forma? Contando con un invitado bomba cuyo testimonio va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Ángel Cristo Jr. Debemos tener en cuenta que, en las últimas horas, su nombre no ha dejado de ser mencionado en los principales medios de comunicación no solo de nuestro país sino también en todo el mundo. Y todo por la publicación de unas imágenes en las que aparece Bárbara Rey con Juan Carlos I. Unas fotografías que, inevitablemente, han dado la vuelta al mundo. Durante años se habló de ellas, pero no ha sido hasta ahora cuando han visto la luz. De esta forma, De Viernes vuelve a contar, una semana más, con el testimonio más buscado.

Tras haber permanecido en silencio durante varias semanas, y evidentemente también en las últimas horas, Ángel Cristo Jr va a volver a pisar el plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Y lo hace justo después de que presuntamente haya vendido las fotografías en las que aparece su madre junto al rey emérito a una conocidísima revista holandesa.

Inevitablemente, dada la gravedad del asunto y de las imágenes, han surgido muchas informaciones respecto a las posibles especulaciones sobre el origen de esas fotografías o el presunto chantaje que rodea a las mismas. Y es que desde hace tiempo se habla de su existencia pero, ahora que por fin se han publicado, la historia ha vuelto a reavivarse. ¡Y de qué manera!

Durante su visita en TardeAR para hablar de la entrevista póstuma de Julián Muñoz, Santi Acosta aprovechó para dar detalles de la visita de Ángel Cristo Jr en De Viernes y, sobre todo, qué podemos esperar de su testimonio. Así pues, los espectadores del programa verán cómo el equipo tratará de que el hijo de Bárbara Rey profundice en el asunto de las fotografías y, sobre todo, que arroje mucha más luz respecto al motivo por el que fueron tomadas.

«Le preguntaremos sobre estas fotos, cómo las consiguió y quizás traiga algo nuevo», adelantó el presentador de De Viernes a sus compañeros de TardeAR. Por lo tanto, reconoce que todo el equipo espera que el invitado bomba de este viernes, a su vez, aclare lo que realmente ocurrió con el presunto robo de estas imágenes. Recordemos que, según Bárbara Rey, supuestamente «fueron sustraídas por los servicios de inteligencia españoles».

Así pues, tras la emisión el pasado miércoles de la entrevista póstuma de Julián Muñoz, De Viernes no baja el listón. Es por eso que ha hecho todo lo que está en su mano para contar con el testimonio más esperado de la semana, que es el de Ángel Cristo Jr. ¿Conseguirá el equipo que el hijo del domador aclare todas y cada una de sus dudas? Lo que no dudamos es que no se dejará nada en el tintero, ni mucho menos. No te pierdas el nuevo programa de De Viernes presentado por Santi Acosta y Bea Archidona esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.