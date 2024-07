Víctor Sandoval, entre lágrimas en ‘Ni que fuéramos’: «He pensado en abandonar el programa»

El pasado martes 2 de julio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en el Canal Quickie. De esta forma, fuimos testigos de cómo Víctor Sandoval regresaba a plató tras su tenso enfrentamiento con Kiko Matamoros tan solo unos días antes. Un desencuentro en el que Sandoval llegó a calificar de «maltratador» a su compañero.

Dadas las circunstancias, y ante la gravedad de ese tipo de palabras, Kiko Matamoros reconoció que se estaba planteando denunciar al tertuliano. Es más, se negaba en rotundo a volver a coincidir con él en un plató. Al fin y al cabo, no está para nada dispuesto a que ese tipo de situaciones vuelvan a repetirse, ni mucho menos.

Este martes, podíamos ver a un Víctor Sandoval profundamente afectado por todo lo ocurrido. Entre otras tantas cuestiones, no dudó un solo segundo en reconocer que había cometido un error: «Sí es cierto que me excedí». Y añadió: «Me vi desbordado con su actitud», reconoció ante sus compañeros de Ni que fuéramos.

Tirando de honestidad, Víctor Sandoval reconoció que no existe ningún tipo de justificación para su comportamiento ante su compañero durante tantísimos años: «No voy a poner excusa a algo que no la tiene», aseguró. Por si fuera poco, el colaborador aprovechó la ocasión para ir mucho más allá sobre este asunto.

«Lo que más me ha dolido es pensar que no voy a volver a coincidir con él –refiriéndose a Kiko Matamoros-. Son muchos años y me gusta cómo lleva la contraria, eso sí, medida», afirmó. A pesar de que no era capaz de recordar las palabras exactas que dijo a Kiko, aprovechó para mandarle un mensaje en directo: «Quiero hablar con él en privado», aseguró, mientras reconocía que se veía absolutamente incapaz de llamarle.

Sandoval asumiendo que metió la pata hasta el fondo con Matamoros el otro día. Son una familia, disfuncional a veces, pero una familia. ☹️#NiQueFuéramos2JL pic.twitter.com/WT1AQSHmL6 — alitta (@RcPorta_) July 2, 2024

Todo ello mientras confesaba que se negaba en absoluto a perderle como consecuencia de un arrebato: «No me compensa perder a una persona por un calentón». Si hay algo que Víctor Sandoval tiene muy claro es que no quiere causar ningún tipo de problema ni al programa ni a sus compañeros: «He pensado en abandonar el programa porque no me compensa. Yo no quiero estar en un sitio donde una persona va a dejar de venir porque estoy yo».

Los colaboradores de Ni que fuéramos trataron de animarle, haciéndole saber que muchos de los espectadores le tenían una gran estima. A pesar de todo, y entre lágrimas, Víctor Sandoval reconocía sentirse un obstáculo en todos los sentidos: «Creo que he aportado mi granito de arena (en el programa). El cariño es insuficiente cuando te sientes un estorbo». Finalmente, el colaborador confirmó que quería tomarse un tiempo para meditar si seguía o no en Ni que fuéramos: «Después de haber hablado con todos, me intentaré dar unos días más».