Vicky, entre lágrimas, se despide de ‘Pasapalabra’: «Os llevo a todos en el corazón»

Vicky del Cerro ya se había convertido en una concursante consolidada en Pasapalabra después de dos meses de lucha con Manu Pascual, pero el concurso de Antena 3 ha demostrado que nadie tiene el sitio asegurado. Es lo que le ha pasado a la burgalesa, que ha caído en la Silla azul ante la sorpresa de muchos.

La informática ya se había conseguido hacer fuerte en el programa de Roberto Leal, tanto que ya tenía sus admiradores y sus enemigos entre la audiencia, algo habitual con los concursantes. Esta sana rivalidad estaba camino de convertirse en un clásico, pero un mala tarde la tiene cualquiera y esto le ha costado su eliminación.

El 31 de julio será una fecha para recordar en su vida ya que fue su última tarde como concursante en el que debía ser su programa número 52, pero la llegada de Javi Cermeño se lo complicó todo. Tras más de dos minutos acertando definiciones, Vicky cometió el primer error con la palabra ‘Color’, que era lo que debería haber contestado cuando Roberto le pidió que dijese qué era «la reunión de cinco cartas del mismo palo».

Ese primer fallo ya ha marcado su participación. La siguiente palabra que le pidieron fue la que contestaba a la definición de «gran catástrofe producida por un fenómeno natural», a lo que ella contestó «calamidad» con dudas, siendo una respuesta incorrecta. Con sorpresa, Leal le tenía que corregir y dejarle claro que la que buscaban era «cataclismo».

En ese momento todos sabían que había llegado el momento de decirle ‘adiós’ después de dos fallos, por lo que el silencio se ha apoderado del plató de Pasapalabra. «Es tu segundo fallo, hasta aquí hemos llegado contigo», ha dicho el sevillano antes de que el público arrancase un aplauso.

Esos fallos han permitido que Javi sea nuevo concursante después de mostrar una gran tranquilidad ante las cámaras, pero antes había que despedir a la concursante con un bonito homenaje. Se marcha después de 52 programas como concursante y de acumular 32.400 euros en su bolsillo, una cantidad interesante, pero que queda lejos de los grandes botes que otros se han llevado en el pasado.

Ha sido un verdadero placer haberte tenido todas estas tardes con nosotros, Vicky. Gracias por habernos hecho disfrutar tanto, por todo lo que nos has dado. 💙🧡 #Pasapalabra1073 Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/osQc8le0qA — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 31, 2024

«Os llevo a todos en el corazón», era de las pocas palabras que ha podido decir al estar completamente emocionada y no poder evitar las lágrimas. «No te voy a preguntar cómo estás porque es evidente, si me gustaría que tuvieras ese sitio como grandísima concursante de Pasapalabra que has sido», ha dicho el presentador sevillano para intentar calmar los nervios de un momento así.

«Suerte a Manu, suerte a Javi. Esta experiencia es para mis nietos si los tengo alguna vez. Os quiero mucho», ha dicho completamente rota al asimilar que ya no volverá al plató. Pese a que deja el programa, como ya ha pasado con otros muchos, las puertas del concurso están abiertas para un regreso en el futuro, como le ha dejado claro Roberto: «Sabes que, evidentemente, vas a volver al programa, no sabemos cuando, pero ya sabes que cuando pasan grandes concursantes por aquí no podemos despediros de otra forma. Y dale un besazo a tu familia».

Pese a la rivalidad por llevarse el premio de Pasapalabra y su diferencia de edad, Vicky y Manu tenían una gran complicidad, por lo que le ha querido dedicar unas palabras de despedida al madrileño: «Quería decirle a Manu que ha sido un compañero estupendo, el mejor que se podía tener».

¿Cómo se encuentra Manu tras la despedida de su rival y amiga? #Pasapalabra1073 Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/kKP4OIBjIP — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 31, 2024

La despedida de su rival en Pasapalabra

El joven concursante se queda sin la que ha sido su gran contrincante en los últimos meses, pero que ya se había convertido en alguien especial. «Aquí tendrá un amigo para siempre, mucho más allá del concurso», ha dicho antes de comenzar el primer Rosco sin ella en el atril contrario.