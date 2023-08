‘Vaya vacaciones’: Makoke llama “mueble” a Jorge Pérez y él estalla

La tensión en Vaya Vacaciones ha sido evidente desde el principio del reality. En esta ocasión, los protagonistas del último enfrentamiento han sido Jorge Pérez y Makoke, después de que ella arremetiera contra él por haber conseguido perder un pase para la final.

La concursante de Vaya vacaciones ha estallado y le ha llamado mueble, algo que no le ha hecho ninguna gracia al que fuera ganador de Supervivientes. “Jorge es un gran competidor, un gran rival para las pruebas, de los mejores que estamos aquí. Y también es un poco mueble, las cosas como son. No es que sea la alegría de la huerta”, opinó Makoke.

Jorge Pérez no dudó en contestar visiblemente molesto: “Yo no me doy por ofendido. Cuando me encontré que venía con Cristina, yo me complemento con ella. Ella ha hecho a nivel reality y yo a nivel pruebas. Tú lo estás haciendo por el despecho de que yo he dicho que ellos se lo merecen más. No pasa nada, no me ofende”, respondió el concursante.

Makoke, a Jorge Pérez: «Es un gran competidor, pero no la alegría de la huerta»#VayaVacacionesExtra https://t.co/wbluWP1JlG — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) August 9, 2023

Mientras discutían, Luján Argüelles se dio cuenta de que una persona estaba llorando de risa, esa era Marta Peñate. Cuando le preguntó de que se reía, ella respondió que porque Jorge “siempre pilla”, señaló entre risas mientras los dos concursantes seguían enzarzados.

La gran bronca de Jorge y Makoke no se quedó ahí, sino que continuó dentro de la villa. Mientras que Jorge seguía muy enfadado por lo que había ocurrido, debido a que en su opinión, para defender a su hijo, había arremetido contra él sin tener ninguna culpa.

Cansado de discutir con su compañera, decidió marcharse a su habitación, mientras que Makoke, que estaba muy preocupada por haberle ofendido, fue a buscarle y a disculparse por lo que acababa de ocurrir, unas disculpas que el concursante aceptó.