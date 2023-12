«¿Me vas a preguntar eso?»: una soltera de ‘First Dates’, sin palabras ante la pregunta de su cita

Continúan las emociones en First Dates y, como ya es habitual, lo hacen de la mano de sus nuevos solteros. El popular programa de Cuatro se ha convertido en uno de los más vistos del prime time de la parrilla televisiva española, y las cifras lo demuestran.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver la cita de Anabel y Rida. La tatuadora de Ciudad Real señaló ser una mujer independiente y con carácter. Sufrió un derrame cerebral hace unos años, por lo que ha valorado la vida mucho más desde entonces.

Comienza una semana más en el restaurante del amor ❤

Quédate con nosotros y sigue #FirstDates4D en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/VTeVpckxNy — First Dates (@firstdates_tv) December 4, 2023

Su cita fue Rida, un marroquí que dejó de ser musulmán debido a que vió comportamientos «hipócritas» de su religión. Pero, lo que no se imaginaba el joven era que su acompañante sí era musulmana, aunque no sigue las normas del Corán a rajatabla.

Cuando la joven le explicó que era tatuadora, Rida quedó encantado debido a que le apasionan los tatuajes. De hecho, tiene tatuado en el torso la Champions League. «¿En serio?», le preguntó, atónita, la soltera. «Mi pasión es el fútbol, lo amo», comentó Rida.

Sin embargo, los nervios se apoderaron del soltero, tanto, que olvidó el nombre de su cita. Debido a ello, Rida le explicó que se le había olvidado, por lo que intentó recordarlo. No lo logró, pero Anabel se lo tomó con humor. «Yo te voy a poner un nombre que te va a pegar más, ‘Princesa», le dijo el comensal. Pero, no fue lo único que olvidó. A pesar de haber hablado de ello, el joven le preguntó a qué se dedicaba.

Una cuestión que dejó sin palabras a la soltera. «¿En serio me vas a preguntar eso?», le preguntó Anabel. «No me hagas caso. Yo presto atención a otras cosas más importantes», se justificó Rida. «Soy tatuadora, ¿cómo no te vas a acordar?», le repitió ella. Varios lapsus que quedaron como anécdota. Al finalizar la velada, los comensales aceptaron seguir conociéndose fuera de First Dates.