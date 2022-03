Vanesa Romero ha hablado sobre una de las secuelas que le ha dejado la COVID-19. La actriz se contagió a principios de la pandemia, es decir, en marzo de 2020, y desde entonces padece este problema de salud.

La primera ola del coronavirus fue la más difícil ya que por entonces se desconocían muchos de los síntomas y secuelas que dejaba la enfermedad a su paso. La actriz de ‘La que se avecina’ se contagió al inicio de la pandemia y desde entonces sufre una fuerte secuela, anorexia muscular.

En la revista ‘Lecturas’, Vanesa Romero ha querido explicar todo el proceso de esta secuela. «He estado durante un año y medio con secuelas. A fecha de hoy tengo puntualmente recordatorios», ha asegurado la intérprete. Además, la artista ha querido explicar que esta es una patología aún muy desconocida y que provoca un debilitamiento en su musculatura.

En palabras de la propia actriz, es como si al músculo «se hubiera olvidado de trabajar». Esta es una de las principales razones por las que la actriz está haciendo mucho ejercicio físico. «Yo antes estaba fenomenal, pero el bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó a lo físico» asegura la modelo.

Además, Vanesa Romero ha confesado que está en tratamiento psicológico para ordenar su mente, ya que lleva con mucho tiempo con la incertidumbre sobre qué pasará con su dolencia. «No saber lo que me pasaba al principio me llevó a pedir ayuda psicológica», aseguró.

A pesar de la enfermedad, la alicantina ha continuado con sus proyectos profesionales. Recientemente, la modelo ha debutado como directora de la película ‘Un día de mierda’, un cortometraje escrito y producido por ella. A través de Instagram, la intérprete mostró su emoción por esta nueva aspiración.

«Hace un par de años, soñé que iba a dirigir y escribir mi propio corto… y CONFIE que así sería. Ese sueño se ha hecho realidad después de mucha entrega, pasión, paciencia y esfuerzo… me emocionó ver ‘Un día de mierda’ en la gran pantalla rodeada de amigos, familiares, compañeros de profesión… «, finaliza la artista.