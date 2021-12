Vanesa Martín acaba de estrenar la reedición de su último álbum ‘Siete Veces Sí’. Con él trae cinco canciones nuevas y el videoclip de una de ellas, ‘La Fiesta el Tutú’. Esta ha sido la elegida para presentar este nuevo formato del disco que ya fue lanzado en octubre de 2020, cuando era tan necesaria la música después de haber vivido una cuarentena para dejar todo atrás. La malagueña ha querido adelantarse a las fechas navideñas y ha decidido darnos este regalo por adelantado sabiendo que sus seguidores lo recogerían con más ganas que nunca.

El videoclip es de lo más sencillo, pero en eso consistía, en transmitir lo más posible de esta manera y es que, con su voz no se necesita más. Aparece delante de un fondo que va cambiando de color donde se dibujan trazos que acompañan a la letra de la canción. Sin embargo, aun así, la protagonista sigue siendo Vanesa que aparece en un primer plano y nos transmite todo el sentido de la canción.

Junto a este tema que es completamente nuevo en el álbum se han incluido cuatro más a la lista: ‘Y yo latiendo’, ‘Soy’, ‘Paso a dos’ que forma parte de la banda sonora de la película ‘Sevillanas de Brooklyn’ y ‘Despedida y cierre’ que ya formaba parte de la primera edición, pero ahora hay dos, la original y en colaboración con Manuel Carrasco.

Sin embargo, otra de las canciones nuevas tiene también una historia especial y esa es ‘Soy’. Fue compuesta por la artista para CADENA 100 como himno del regreso de la música en directo y que va dedicada a todas aquellas personas que están luchando contra el cáncer de mama. ‘Soy’ es la aceptación necesaria que te da fuerzas. Una realidad. Un camino de zarzas y luz también. Con todo el respeto y el amor que me nace como mujer y compañera. Cuando un zarpazo de esta dimensión te da la vuelta, no queda más remedio que arremangarse e intentar que no nos pueda. Aceptar su llegada, aceptar que nos ocuparemos de ellos, aceptar los cambios, el desasosiego y la frustración, valorar aún más el presente que pide futuro», expresó para la misma emisora.

Vanesa Martín es más que una artista consagrada en la música de nuestro país, es alguien especial que siempre tiene una canción para todo momento. Es esa persona que nunca defrauda con su música, sus seguidores siempre quieren más y más. De momento quedaremos a la espera de si hará gira con esta reedición y así aprovechar para presentar esas canciones nuevas y recordarnos el resto de sus canciones.