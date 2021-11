Después de casi 45 años de trayectoria, la banda de rock U2 no deja de sorprender y reinventarse. Su última aparición en redes sociales se ha dado a través de TikTok, plataforma que han utilizado para promocionar su último sencillo ‘Your song saved my life’.

Dos años han tenido que pasar para poder disfrutar de la música de este mítico grupo, pero la espera ha merecido la pena. ‘Your Song saved my life’, pertenece a la banda sonora de ‘Sing 2’, una película infantil que tuvo una acogida maravillosa entre los más pequeños y que podrán disfrutar de la secuela a partir del 22 de diciembre.

Sin embargo, ya se puede disfrutar de la canción en todas las plataformas digitales, una canción que en palabras del propio Bono, habla sobre el poder que tiene la música para transformar la vida de quienes la escuchan no solo a nivel metafórico, si no también en sentido literal.

Otra de las sorpresas que ha ofrecido U2 a sus seguidores es que Bono, el vocalista, dará voz a uno de los protagonistas del filme. De esta forma, el cantante dará vida al personaje de Clay Calloway, una vieja estrella del rock que vive recluida desde la muerte de su esposa hace una década y a quien el protagonista, Buster, interpretado por el actor Matthew McConaughey, intentará convencerle para que vuelva a los escenarios.

Esta no es la primera vez que la banda forma parte de la banda musical de alguna película. De hecho, han sido nominados a varios premios por sus colaboraciones en la categoría de “Mejor Canción Original” en los Oscars por ‘The Hands That Built America’ (Gangs of New York, 2003) y ‘Ordinary Love’ (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).

La llegada de este icónico grupo a Tik Tok, responde a una petición de sus seguidores para que puedan compartir libremente sus canciones a través de la plataforma y hacer ‘duos’ con sus canciones más míticas.