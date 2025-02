La 1 de Televisión Española está viviendo una época gloriosa en cuanto a contenidos se refiere. Además de arrasar con sus programas diarios, la cadena continúa consolidándose como una de las más vistas a nivel de series. Y es que, cada vez son más los espectadores que caen rendidos ante la trama que se presenta en ficciones como La Promesa o Valle Salvaje. Dos producciones de época y romance que no han dejado indiferente a nadie. Sin embargo, lamentablemente, no se puede decir lo mismo de otra de sus apuestas: La Moderna. Pues, a pesar de los intentos de innovar y conquistar al público, no lo han conseguido.

El pasado mes de septiembre, RTVE anunciaba el estreno de la tercera temporada de La Moderna. Pues, aunque eran conscientes de que las audiencias no les estaban acompañando, optaron por confiar en que remontarían. Pero, al no haber mejoría, los altos cargos de la cadena tomaron una decisión unánime. En noviembre, se informó que la cadena había encargado 45 nuevos episodios. Pero, no era por un buen motivo. Estos fueron encargados con el objetivo de ponerle el broche final a la serie.

La Moderna ya ha sido sentenciada y su paso por La 1 de Televisión Española tiene los días contados. Por ello, y debido a que quedan muy pocos capítulos para el gran desenlace, se ha comunicado a los espectadores el nuevo horario del catálogo audiovisual de la cadena. Una reprogramación donde las series serán emitidas en un horario diferente.

De esta manera, a partir del próximo 3 de marzo, Valle Salvaje emitirá sus nuevas entregas a partir de las 16:15 horas (hora antes en Canarias). Tras ello, a las 17:05h, La Moderna ocupará la franja para emitir la continuación de su historia. Todo ello para concluir con La Promesa, que comenzará a partir de las 17:35h.

Por lo tanto, y como se puede comprobar, La Moderna tan solo contará con 30 minutos de emisión en La 1 de Televisión Española. Un movimiento con el que la cadena ha querido alargar un poco más la presencia de la serie en la parrilla televisiva. Pero, con el que también dejan claro que falta muy poco para la emisión del capítulo final. Así pues, La Promesa y Valle Salvaje seguirán siendo sus joyas de la corona.

¿Cuándo se emite el episodio final de ‘La Moderna’?

Según se ha revelado, el capítulo final de La Moderna será el número 366. El último episodio emitido, el pasado martes, 25 de febrero, fue el 248. Por lo tanto, ya no queda mucho para presenciar el final de esta historia. De momento, no hay ninguna fecha confirmada. Pero, teniendo en cuenta su tiempo de emisión en pantalla y los episodios restantes, es probable que la serie concluya el próximo mes de marzo.

Eso sí, todo depende de que no suceda ningún tipo de contratiempo en las emisiones. Pues, en el caso de que la cadena se vea en la obligación de cancelar la emisión de La Moderna, un día determinado, por cuestiones de actualidad, la serie alargará un poco más su presencia en la cadena.