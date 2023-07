‘Tu cara me suena’: la razón por la que Antena 3 no emite hoy la final de la temporada 10

Tu cara me suena se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de apuestas más fuertes de Atresmedia. Desde que aterrizó por primera vez en la parrilla televisiva española los espectadores han tenido la oportunidad de ver las grandes dotes interpretativas de sus concursantes. Todo ello sumado a los inolvidables momentos que nos han dejado con el paso de los programas.

Ahora, la temporada 10 del concurso está muy próxima a emitir su gran gala final. Un programa muy esperado por todos donde se podrá conocer el nombre del gran ganador de la edición. Una lucha que disputarán Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Jadel, Merche y Alfred García.

Este viernes, repasamos junto a Manel Fuentes y nuestros concursantes sus grandes actuaciones y los mejores momentos. #TuCaraMeSuena, encarando la Final.

Sin embargo, es importante señalar que la gala final de Tu cara me suena no será emitida este viernes 14 de julio. Tal y como ha informado la cadena en sus redes sociales, esta noche se podrá disfrutar de Tu cara me suena: encarando la final, un programa especial donde se realizará un recopilatorio de las mejores actuaciones de la temporada.

Además, el público tendrá la oportunidad de volver a ver algunos de los mejores momentos vividos junto a los participantes. Todo ello de la mano del presentador del concurso, Manel Fuentes. Por otro lado, todo parece indicar que la gran gala final de Tu cara me suena será emitida dentro de 7 días.

Para ser más exactos, el próximo viernes 21 de julio se podrá conocer el nombre del gran ganador de la décima edición. Una espera que promete merecer la pena y donde las emociones estarán aseguradas. ¡No te lo puedes perder!