‘Tu cara me suena’ anuncia los invitados de hoy para la Gala 15

La décima edición de Tu cara me suena está siendo una de las más exitosas de su historia. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los espectadores que se reúnen frente a la pequeña pantalla en la noche de los viernes para dejarse llevar por un espectáculo sin precedentes. ¡Los concursantes lo dan todo!

El pasado viernes 30 de junio pudimos disfrutar de la Gala 14 de la décima temporada de Tu cara me suena. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Jadel se alzaba con la victoria mientras que Miriam Rodríguez se convertía en la primera finalista de la edición. ¡Tremendamente merecido!

Por si fuera poco, contamos con invitados de lujo. Algo similar va a ocurrir en la Gala 15 de Tu cara me suena 10 que disfrutaremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. Es el momento de conocer qué famosos acompañarán a algunos de los concursantes y, sobre todo, quién es el invitado de la semana. ¡Estamos seguros de que no te dejarán indiferente!

Supremme de Luxe

La drag queen, que está a los mandos de Drag Race España, ha aceptado la invitación de Josie para actuar en esta Gala 15 de Tu cara me suena 10. De esta manera, se meterá en la piel de Thalía mientras que el concursante hará de Maluma. Juntos interpretarán Desde esa noche, el tema con el que la mexicana y el colombiano cosecharon un gran éxito en todo el mundo.

Sandra Golpe

La periodista es una de las grandes sorpresas de la noche. La presentadora de Antena 3 Noticias 1 no ha dudado un solo segundo en aceptar el reto de subirse al escenario de Tu cara me suena 10. Y lo hace para imitar a una de las cantantes estadounidenses más consagradas en todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de Miley Cyrus. ¡Interpretará Flowers!

Sin duda, esta Gala 15 es una de las más esperadas por diversas razones. No solamente contaremos con invitados de lujo sino que, además, conoceremos el nombre de los últimos concursantes que se colarán en la Gran Final de esta histórica décima edición de Tu cara me suena. ¡Comienza la cuenta atrás!