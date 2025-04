‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 3 de ayer, viernes 25 de abril?

Los espectadores de Tu cara me suena han tenido que esperar una semana para poder ver la tercera gala del programa de imitadores, algo provocado por el descanso de la Semana Santa. El espacio decidió emitir un recopilatorio con las mejores actuaciones de los últimos años, una forma de salvar uno de los días del año en los que menor audiencia hay, debido a que media España estaba de vacaciones. Ahora, ya sin procesiones y días libres, el espacio de Antena ha regresado con normalidad para emitir su tercera gala, en la que ha habido un ajustado final, jugándose la victoria Ana Guerra, Esperansa Grasia y Gisela Lladó.

La noche ha comenzado con una buena actuación de Bertín Osborne, que ha dado vida a Antonio Flores, hermano de Lolita, presente en el jurado. Pese a que ha subido mucho el nivel de su última aparición, haciendo de Elvis, esto no le ha servido más que para terminar en penúltima posición, con apenas 11 puntos. Por ahora, todo apunta a que se le está atragantando el concurso al cantante, pero habrá que esperar para ver si en el futuro se recupera, ya que se espera mucho más de él. La que no está fallando en Ana Guerra, que vuelve a un programa musical después de su aparición en OT 2017 y no ha perdido el nivel de implicación.

La canaria ha sabido meterse en el papel de Thalía, una cantante que le va como anillo al dedo y eso lo ha demostrado al cantar Amor a la mexicana, algo que le ha servido para ganar un buen puñado de puntos, tanto por parte del público como del jurado.

También prometía mucho la actuación de Yenesi, que ha tenido la responsabilidad de imitar a Yurena-antes conocida como Tamara y Ámbar-, para cantar A por ti, uno de sus primeros éxitos. Esta canción se hizo muy popular a comienzos de los años 2000, cuando Paco Porras, Leonardo Dantés, Loli Álvarez y la propia Yurena eran protagonistas de programas como Crónicas Marcianas y otros espacios del corazón. Ambas han protagonizado uno de los grandes momentos de la noche, aunque no le ha servido para ganar.

La victoria se la han jugado Gisela y Esperansa Grasia, que han llegado hasta el final con un empate a puntos. La ex triunfita ha demostrado que domina cualquier estilo y cualquier época gracias a su imitación de la cantante Dusty Springfield, interpretando la canción Son of a preacher man.

Esperansa, por su lado, ha dejado claro que también puede cantar bien, aunque lo suyo es el humor. En esta noche ha sacado una gran voz gracias al éxito Messy, de la cantante Lola Young, que se trata de una de las canciones más escuchadas del mundo en este 2025.

La victoria en la Gala 3 de ‘Tu cara me suena’ se ha decidido gracias al público

Tras conocer las puntuaciones del jurado y del público, Esperansa Grasia y Gisela han llegado con 21 puntos, una situación que ha pillado a todos por sorpresa, ya que nadie sabía quién había ganado. En estos casos, es el público el que decide, puesto que el concursante que mayor puntuación reciba desde las gradas gana el desempate. En este caso, Gisela se ha llevado un 10 de la gente, mientras que Esperansa ha tenido un nueve, por lo que la victoria ha sido para la ex participante de OT 1.

La catalana ha decidido donar los 3.000 euros del premio para la Fundación Iván Mañero, que trabaja con los niños más necesitados de África, especialmente en Guinea Bissau, uno de los países más pobres del mundo.

Con esta victoria, Gisela se coloca en primera posición de la clasificación general, empatada a 61 puntos con Mikel Herzog Jr. Detrás está Melani (60), Esperansa Grasia (51), Ana Guerra (50) y Yenesi (45). La tabla la cierran Bertín Osborne (38), Manu Baqueiro (37) y Goyo Jiménez (29).