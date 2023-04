‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 4?

Un viernes más, Antena 3 regresa con una nueva entrega de Tu cara me suena. La cadena principal de Atresmedia emitirá esta noche en prime time un nuevo programa de la décima edición del exitoso concurso, donde los concursantes volverán a dejar sin palabras al jurado y a los espectadores.

El pasado viernes 14 de abril pudimos disfrutar de la Gala 3 de la décima temporada de Tu cara me suena. Una gala donde los concursantes volvieron a dejar el listón muy alto, y donde Merche consiguió hacerse con la victoria tras su gran imitación de Juanita Reina en Lola la Pionera

Este viernes, Antena 3 emitirá la cuarta gala del programa. Un programa donde los concursantes volverán a dejarse la piel y sobre el escenario, y que volverá a sorprender a los espectadores con las actuaciones que todos ellos tienen preparadas.

Sí, es @miriamrmusic_ la DIOSA a la que le rezamos. 💥

Y no, NO nos escondemos. 😜 Que no nos enteremos nosotrxs que tú andas Despechá 😏 Mañana van a bailar hasta las paredes de tu salón prepárate. 🤭 #TuCaraMeSuena, viernes a las 22 horas en @antena3com. 📺 pic.twitter.com/wVxXD4ZVF3 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 20, 2023

Los nueve concursantes de la décima edición de Tu cara me suena, así como el invitado de esta noche, volverán a regalar a los espectadores una gala espectacular. Una noche en la que uno de ellos se convertirá en el flamante ganador de esta nueva entrega. ¡No te pierdas la Gala 3 de Tu cara me suena esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 3 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

1. Alfred García – Vivir mi vida, de Marc Anthony

2. Merche – Never gonna give ou up, de Rick Asley

3. Susi Caramelo – Chicken Teriyaki, de Rosalía

4. Jadel – Little L, de Jamiroquai

5. Agustín Jiménez – Nonsense song, de Charles Chaplin

6. Josie, Natalia Ferviú y Valeria Ros – Video killed the radio star, de The Buggles

7. Miriam Rodríguez – Despechá, de Rosalía

8. Anne Igartiburu – The Loco-motion, de Kylie Minogue

9. Andrea Guasch – Quererte a ti, de Ángela Carrasco

10. María Parrado – good 4 u, de Olivia Rodrigo