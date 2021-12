Sin lugar a duda, esta nueva edición de ‘Tu cara me suena’ se está convirtiendo en todo un éxito en la parrilla televisiva, y no es para menos. Una fórmula que llevan repitiendo durante los últimos 10 años y con la que han amenizado las noches de todos los españoles con una buena dosis de risas, música y escenografías de lo más inesperadas.

Pero, si de actuaciones inesperadas se trata, David Fernández se coronó durante el programa de la semana pasada. Y es que, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, llega el humorista caracterizado del rey Julien, el lémur de la película ‘Madagascar’.

Cuando parecía que David Fernández no podía superarse llega el Rey Julien y nos deja a todos alucinados 🤣 ¡Menuda FANTASÍA! 🔝 Disfruta de esta actuación al completo ➡ https://t.co/Pm2e0oormf pic.twitter.com/BWRXY2qDaA — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) December 6, 2021

Como no podía ser de otra manera, su interpretación fue todo un éxito. Sus compañeros de programa no daban crédito a lo que estaba ocurriendo en el plató, al igual que los miembros del jurado, quienes no pudieron evitar soltar alguna que otra carcajada. Y es que, tal y como le confesó David al presentador antes de subir al clonador, el programa le está pasando factura en casa.

David Fernández explicó, con humor, que «tiene una relación un poco rara con su hijo» desde que es concursante de ‘Tu cara me suena’. Además, el humorista le confesó que la reacción de su hijo al enterarse que tenía que hacer del personaje del lémur de ‘Madagascar’ y bailar el icónico tema ‘Yo quiero marcha marcha’, no tuvo desperdicio. Una interpretación que jamás olvidará, y la audiencia tampoco.