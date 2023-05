‘Tu cara me suena’ anuncia los invitados de hoy para la Gala 7

Un viernes más, Tu cara me suena regresa a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la victoria de Miriam Rodríguez en la sexta gala, en el programa de esta semana, los nueve concursantes se volverán a poner en la piel de diferentes artistas para sorprender a los miembros del jurado.

Con el paso de las semanas, cada vez es más alto el nivel de dificultad al que se someten los concursantes en el talent show de Antena 3. El nivel va subiendo y todos ellos cada semana vuelven a dar lo mejor de sí mismos persiguiendo el mismo objetivo: alzarse con el primer puesto del ranking.

Esta noche a partir de las 22:00 horas, Antena 3 emitirá una nueva entrega de Tu cara me suena, donde los espectadores disfrutarán de grandes actuaciones de los concursantes, en una gala que llega también con nuevos invitados estrella.

Estamos viviendo tantas cosas ESPECTACULARES este año en #TuCaraMeSuena que 🥺😍🥰🤩 El viernes volvemos a DISFRUTAR con #TuCaraMeSuena en @antena3com. 📺 https://t.co/4hd7zSfZ10 pic.twitter.com/TUakd8H5vA — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) May 11, 2023

Belinda Washington

Tras haber sido concursante de la octava edición del concurso, la actriz regresa este viernes al plató de Tu cara me suena para actuar con Agustín Jiménez. Ambos actores se meterán en la piel de Bertín Osborne y Massiel en la canción El Noa Noa.

Famous

El artista pisará el plató de Tu cara me suena por primera vez este viernes, tras haber recibido la llamada de Andrea Guasch. Muy emocionado por actuar debutar en el programa, el ganador de OT 2018 se unirá a la concursante en una actuación en la que se meterán en la piel de The Weeknd y Ariana Grande en Save your tears.

Dani Muriel

El actor será el invitado especial de la semana. Al igual que Famous, también será la primera vez que actúe en Tu cara me suena, y para su debut, interpretará nada más y nada que menos que As it was de Harry Styles, actuación con la que intentará dejar a los jueces sin palabras.