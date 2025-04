‘Tu cara me suena 12’: ¿a qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 3?

Tras descansar el pasado viernes, con motivo de la Semana Santa, Tu cara me suena regresa esta noche con su tercera gala, donde Mikel Herzog Jr. tendrá que defender su victoria de hace dos semanas. Todos los participantes tendrán la oportunidad de sumar un buen puñado de puntos si realizan una buena actuación, algo que necesita especialmente Bertín Osborne, que en la última noche tuvo un gran tropezón con su imitación de Elvis. Estas son las canciones y artistas que tendrán que imitar esta noche en el programa de Antena 3.

Para Ana Guerra será una noche en la que poder reivindicarse, después de que el jurado no haya sido especialmente generoso con ella en las dos primeras galas. Pese a que ha tenido grandes actuaciones, la canaria no ha podido ganar todavía, por lo que su imitación de Thalía y la canción Amor a la mexicana le podrían dar un buen puesto. Manu Baqueiro, por su parte, tendrá como reto imitar a la banda de indie Lalaloveyou, aunque no estará solo. Para cantar la canción El fin del mundo estará ayudado por David Merino, vocalista del grupo, que saldrá con él al escenario.

Para Yenesi también podría ser una gran noche, aunque deberá esforzarse por hacer una gran imitación, ya que la cantante imitada estará delante para dar su veredicto. La influencer deberá meterse en la piel de la cantante Yurena, en el pasado conocida como Ambar y Tamara, y recuperar su éxito A por ti, que llegó cuando se convirtió en personaje de los programas del corazón junto a Paco Porras, Toni Genial y Loli Álvarez.

Gisela, la ex concursante de OT 1, se transportará hasta la década de los 60 gracias a Dusty Springfield y su éxito Son of a preacher man. Otro de los grandes reto de la noche será el de Esperansa Grasia, que tendrá que mantener el buen nivel de la gala dos, donde impresionó con su interpretación de Potra Salvaje. Esta noche, de nuevo, lo hará con una canción actual como es Messy, de Lola Young.

Al final de la clasificación se encuentra Goyo Jiménez, que pese a poner toda la intención, no consigue que el jurado sea generoso con él. Para darle la vuelta, podrá lucirse con la canción Ella (más conocida como Tu piel morena), un éxito de los años 90 del grupo Viceversa, que seguro que encantará a muchos de los espectadores.

La voz de Melani seguro que podrá hacer maravillas con la canción Sueños rotos, uno de los clásicos de La quinta estación, el grupo en el que saltó a la fama Natalia Jiménez, toda una estrella en México. Seguro que será muy emocionante la aparición de Bertín Osborne, que podrá rendir homenaje a su amigo Antonio Flores al cantar la canción Alba, que dedicó a su hija, la actriz Alba Flores. Muy atenta estará Lolita, que tendrá que dar el visto bueno a la imitación de su hermano, fallecido en el año 1995.

No podría faltar el que es ahora mismo líder de la clasificación y gran favorito a la victoria en Tu cara me suena. Tras ganar en la segunda gala en compañía de Andrea Guasch, Mikel esta semana tendrá que convertirse en Adam Levine, vocalista de Maroon 5, para interpretar la canción Payphone.