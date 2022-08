Tom Holland toma una contundente y drástica decisión respecto a las redes sociales

✨Tom Holland✨

A mí no me importa que mi bebé este desaparecido de redes, me alegra que se está tomando su tiempo y me alegra ver su carita de nuevo, te amo mucho. pic.twitter.com/gH7hMd7EKU

— ✌🏻Yadis🤘🏻🇲🇽 (@yadishiddlevans) August 14, 2022